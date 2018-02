Brainzsquarewurde 2000 in Südkorea gegründet, 2012 kam die Niederlassung in den USA (San Jose, Kalifornien) und 2015 das Office in Japan (Tokio) hinzu. In Deutschland vertritt der Münchner Value Added DistributorSoftshellden südkoreanischen Security-Anbieter.

Die bekannteste Marke von Brainzsquare istSecudrive. Darunter findet sich unter anderem auch eine Software zur Absicherung von File-Servern ("Secure File Server") und sichere USB-Laufwerke ("Secure USB"/Hardware). Auf letzteren ist die "USB Security"-Software von Trend Micro installiert - in der Version 2.1. Außerdem sind diese sicheren USB-Laufwerke mit Krypto-Chips ausgestattet, die mit AES-256 verschlüsseln.

Die darauf gespeicherten Daten lassen sich nicht so einfach ablesen, da zu ihrer Entschlüsselung der funktionierende Krypto-Chip unabdingbar ist. Es nützt also nichts, die in dem sicheren USB-Laufwerk eingebauten SSDs aus- und in ein anderes USB-Laufwerk einzubauen. Die Daten bleiben auch danach unlesbar.

Software für den File Server

Die "Secure File Server"-Lösung der Marke "Secudrive" wird einfach auf dem eigenen File Server installiert und schützt die Daten auf dem File Server vor unberechtigtem Zugriff. Da die Software über einige SIEM Funktionen (Security Information und Event Management) verfügt, zeichnet sie auch alle sicherheitsrelevanten Vorfälle auf.

Mit der "Secudrive"-Server-Software lassen sich auch detaillierte User-Rechte festlegen und nachverfolgen. Die damit verschlüsselten Dateien können auch verschickt werden, wobei die eingeschränkten Zugriffsrechte stets erhalten bleiben. Damit wird die Möglichkeit des "Secure File Sharing" aufrechterhalten.

