Fusion unter LARs (Large Account Resellern): Software One erwirbt alle Comparex-Anteile von der Raiffeisen Informatik GmbH. Damit entsteht ein global agierende Software-Lizenz-Händler. Die Bedingungen der Transaktion bleiben geheim, deren Vollzug wird für die erste Jahreshälfte 2019 erwartet. Die Übernahme steht unter Vorbehalt wettbewerbsbehördlicher und anderer regulatorischer Genehmigungen.

Weltweit beschäftigt die Comparex-Gruppe 2.450 Mitarbeiter an mehr als 80 Standorten in 36 Ländern in Europa, Asien und Amerika. Der Umsatz im Geschäftsjahr 2017/18 betrug 2,533 Milliarden Euro. Ein Bestandteil von Comparex ist auch die von Knut Löschke 1990 in Leipzig gegründete PC Ware AG.

Software One befindet sich seit 1985 im Privatbesitz. Mit mehr als 3.000 Technologie-Experten in über 80 Ländern, daher dürften die Umsätze dieses LARs in der Größenordnung der erworbenen Comparex Group liegen.

Durch die Akquistion von Comparex erhofft sich Software One Synergie-Effekte, das fusionierte Unternehmen verwaltet nach eigenen Angaben Softwarelizenzen im Wert von über zehn Milliarden Euro unterstützen. Comparex' Vorstandsvorsitzender (CEO) Thomas Reich und Vertriebsvorstand (Chief Sales Office, CSO) Marc Betgem werden in das Executive Board von Software One eingegliedert.

"Als Privatunternehmen prüfen wir mögliche Übernahmen sehr sorgfältig, um sicherzustellen, dass wir unser Kapital bestmöglich einsetzen. Zusammen mit unserem Investor KKR haben wir viel Zeit auf die Suche nach dem richtigen Partner verwendet. Wir sind überzeugt, dass Comparex der ideale Partner ist. Gemeinsam werden wir, getragen durch unsere Werte, die Branche weiter verändern. Unsere Gründer bleiben Mehrheitsaktionäre des zusammengeführten Unternehmens", diese Fakten liefert Daniel von Stockar, Aufsichtsratsvorsitzender von Software One, nach.

"Unsere Mitarbeiter sind unser größtes Kapital und unsere oberste Priorität. Eine Überzeugung, die Software One mit uns teilt und die sich in ihrer Verpflichtung gegenüber Mitarbeitern in der Vergangenheit bewährt hat", erklärt Comparex-CSO Thomas Reich. Sein Vertriebsleiter Marc Betgem ergänzt: "Wir werden ein wichtiger Player auf dem Markt sein und für unsere Kunden mehr Wert schaffen können. Gemeinsam werden wir unser Wachstum weiter beschleunigen und Großes erreichen."