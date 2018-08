Gute Aussichten für Softwarehäuser - oder auch: Independent Software Vendors (kurz: ISVs): Der Markt im Bereich Software-as-a-Service (SaaS) boomt und verspricht, weiter zu wachsen. Laut Gartner werden Unternehmen weltweit im Jahr 2018 knapp 74 Milliarden US-Dollar mit SaaS umsetzen - fast ein Viertel mehr als im Vorjahr. Bis 2021 wird der Umsatz demnach noch einmal um knapp 60 Prozent auf 117 Milliarden US-Dollar steigen.

Kein Wunder, denn die Vorteile für Anwender und Anbieter im Vergleich zum klassischen Lizenzgeschäft überwiegen. Große Hersteller wie Microsoft, Salesforce oder SAP machen es vor: Cloud-Produkte wie Office 365, Salesforce Sales Cloud oder SAP S/4 HANA aus der Cloud bieten Nutzern immer die aktuellste Software-Version und Anbietern die Möglichkeit des zentralen Managements bei geringeren Kosten und hoher Profitabilität. Bereits heute nutzen laut Internet-Branchenverband Bitkom knapp die Hälfte aller Unternehmen (46 Prozent) in Deutschland SaaS-Angebote wie Office 365.

Eigene Rechenzentren bis zu zehnmal teurer

Doch längst nicht alle Softwarehäuser haben sich bereits vom On-Premise-Geschäft oder dem klassischen Lizenz-Verkauf verabschiedet. Viele sehen sich zunächst mit der Herausforderung konfrontiert, eine passende Cloud-Basis für ihre Zwecke zu finden. Eigene Cloud-Computing-Ressourcen aufzubauen, um darin SaaS zu betreiben, kann nicht nur sehr aufwändig sein, sondern darüber hinaus sehr unwirtschaftlich. "Traditionelle Ansätze sind vor allem zu teuer", schreibt Hitachi-CTO Jürgen Krebs in einem Gastbeitrag auf Cloudcomputing Insider. "Im Vergleich zur Speicherung bei einem externen Cloud-Dienstleister wird die Performance teuer erkauft: Mit 25 bis 35 Cent pro Gigabyte und Monat muss fast das Zehnfache an Kosten kalkuliert werden, sobald man Themen wie Administration, Wartung und Backups in die Rechnung mit einbezieht." Bei dieser Rechnung betrachtet Krebs zwar lediglich eine Storage-Lösung, dennoch veranschaulicht das Beispiel den deutlichen Kosten-Unterschied zwischen Eigenbetrieb und der Cloud kommerzieller Anbieter.

Die Umstellung von einem Lizenz- zu einem SaaS-Modell ist eine Investition, die sich auch in weiterer Hinsicht lohnt: durch regelmäßige Umsatzströme ermöglichen diese eine weitaus bessere Kosten- und Gewinnplanung.

Partnerprogramme bringen Software-Anbieter in die Cloud

Die Umstellung können Partnerprogramme erleichtern, mit deren Hilfe die Software selbst kleiner und mittlerer Anbieter den Weg in die Cloud findet. Dabei können die Softwarehäuser neben den eigentlichen Cloud-Leistungen von weiteren Vorteilen profitieren, etwa von Technologie- und Vermarktungs-Unterstützung des Partners. Cloud-Experten begleiten die Transformation bis zum Start des Betriebs als SaaS-Anbieter. Die Telekom hat beispielsweise mit SoftwareBoost vor kurzem ein neues Partnerprogramm ins Leben gerufen. Softwarehäuser, die sich dafür qualifizieren, werden hier unter anderem dabei unterstützt, schnell und einfach neue cloudbasierte Lösungen am Markt zu platzieren.

Unterstützung bei Vermarktung und Vertrieb für Softwarehäuser

Für die Vermarktung ihres SaaS-Modells steht Software-Entwicklern ein vorgefertigtes White-Label-Framework zur Verfügung. Damit erstellen sie ohne großen Aufwand Websites, Blogs, Webshops oder Webapplikationen, die von beliebigen Endgeräten ihrer Kunden abrufbar sind - vom PC übers Smartphone bis zum Tablet.

Weiterer Vorteil: Unternehmen, die sich für das SoftwareBoost-Partnerprogramm qualifizieren, erhalten darüber hinaus laut Telekom kostenfreies Guthaben für IT-Ressourcen aus der Open Telekom Cloud - dem Infrastructure-as-a-Service-Angebot (IaaS) der Telekom -, technologischen Support sowie Vermarktungsunterstützung für ihr Business. Gemeinsam mit externen Agenturen werden bei Bedarf individuelle digitale Marketing-Ansätze für die Programmteilnehmer entwickelt und umgesetzt. Komplettiert wird das Leistungsversprechen des Cloud-Anbieters durch gemeinsame Auftritte bei Veranstaltungen sowie weitere Networking-Möglichkeiten.

Softwarehäuser können sich ab sofort bei der Telekom für das Partnerprogramm bewerben. Voraussetzung ist ein spannendes digitales Geschäftsmodell. Weitere Informationen zum SoftwareBoost-Partnerprogramm stellt die Telekom im Internet bereit.

Erfahren Sie mehr zum SoftwareBoost-Partnerprogramm