Dank der hohen Nachfrage sollen es bei Adobe nun im Gesamtjahr rund 19,3 Milliarden US-Dollar Umsatz werden statt wie bisher angepeilt 19,2 Milliarden, hieß es vom Unternehmen am Donnerstag in San Jose. Der um Sonderposten bereinigte Gewinn je Aktie dürfte bis zu 15,75 Dollar betragen, 15 Cent mehr als noch zuletzt gedacht. Analysten hatten zuvor bereits mit einem Umsatz in der Größenordnung des neuen Ziels gerechnet, beim bereinigten Gewinn lagen ihre Schätzungen allerdings etwas niedriger. Die Adobe-Aktie legte nachbörslich um fast fünf Prozent zu.

Adobe habe im zweiten Quartal von der Nachfrage nach seinen Produkten zur Mediengestaltung und Dokumentenspeicherung profitiert, sagte Adobe-Chef Shantanu Narayen. Der Erlös kletterte im Jahresvergleich um zehn Prozent auf 4,8 Milliarden Dollar. Unter dem Strich verdiente Adobe mit 1,3 Milliarden Dollar ebenfalls rund zehn Prozent mehr. (dpa/rw)