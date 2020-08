Die Nachfrage nach Tools zur Verwaltung der Software-Lizenzen ist nach wie vor hoch. Die Auswahl an derartigen Tools ist gar nicht so klein, aber nur wenige IT-Dienstleister bieten Software Asset Management" (SAM) als Managed Service an. Neben den Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaften Deloitte, EY und KPMG tut dies auch SoftwareOne. Und die Bemühungen des das Systemhauses wurden in der Untersuchung durch das Marktforschungsunternehmen Gartner im Juli 2020 belohnt. SoftwareOne ist als einziges Systemhaus unter den "Leadern" des "Gartner Magic Quadranten 2020 SAM Managed Services" gelistet. Außer SoftwareOne haben es nur die Spezialanbieter Crayon und Anglepoint sowie Deloitte in den oberen rechten Gartner-Quadranten der Marktführer geschafft.

Das freut natürlich den SoftwareOne-CEO Dieter Schlosser ganz besonders: "Von Gartner als Leader eingestuft zu werden, festigt unsere Marktposition und unsere Fähigkeit, Unternehmen die Technologielösungen zu bieten, die sie benötigen, um sich in dieser sich rasch verändernden digitalen Welt neu auszurichten und sich erfolgreich weiter zu entwickeln."

So bekommt die Selbsteinschätzung von SoftwareOne als SAM-Marktführer zusätzlich Bestätigung durch einen neutralen Beobachter. Gartner bescheinigt dem weltweit tätigen Systemhaus den höchsten Gesamtertrag und das höchste Kundenvolumen in SAM Managed Services-Umfeld. Eigener Aussage zur Folge betreuen bei SoftwareOne mehr 700 Fachleute die über 4.000 SAM-Kunden unterschiedlicher Größe und Branchenausrichtung. Nicht zuletzt diese Kundenvielfalt, die globale Reichweite und die breit verstreute lokale Präsenz haben Gartner dazu veranlasst, SoftwareOne zu einem Leader im Bereich SAM Managed Services zu ernennen.

Darryl Sackett, Global Director Software Lifecycle Management (SLM) bei SoftwareOne, begründet diesen Erfolg: "Mit der zunehmenden Verbreitung von Cloud-Anwendungen benötigen Unternehmen mehr denn je einen ganzheitlichen Ansatz über den gesamten Software-Lebenszyklus. Für unser Managed-Services-Team ist die Auszeichnung durch Gartner eine Ehre und Bestätigung, dass wir für bestehende und potenzielle Kunden Lösungen anbieten, die sie für ihre digitalen Investitionen benötigen".

Die im Juli 2020 bekanntgegebene Übernahme von B-lay, einem niederländischen Anbieter von Beratung und Managed Services für SAP- und Oracle-Lösungen, hat die Position des Systemhauses in Europa nach eigener Einschätzung noch gestärkt. Durch die Übernahme von Comparex ist SoftwareOne in dem Ranking der größten Systemhäuser Deutschlands zur Nummer 3 aufgestiegen.