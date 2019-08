Voraussetzung für die Mitgliedschaft im globalen Microsoft Azure Expert - Managed Service Provider-Netzwerk ist die erfolgreiche Teilnahme an einer anspruchsvollen - extern durchgeführten - Prüfung der Managed-Services-Kompetenzen der Mitarbeiter, sowie der zugehörigne Services und Technologien des MSPs.

Die Zertifizierung als Azure Expert-MSP soll Microsoft-Partner in die Lage versetzen, ihre Kunden bei digitalen Transformationsprozessen und beim Wechsel in die Cloud zu unterstützen. Dabei werden nur Partner akzeptiert, die neben der bestanden Prüfung auch kontinuierlich die für ihre Kunden erbrachten Azure-Services nachweisen können. Software One setzt dabei auf die eigenentwickelte Plattform-Management-Lösung "PyraCloud".

SoftwareOne-CEO Dieter Schlosser empfängt die Anerkennung als Azure Expert-MSP durch Microsoft mit Freude und Demut: "Täglich streben unsere Mitarbeiter danach, unseren Kunden mit Blick auf Qualität und Schnelligkeit die weltweit besten Dienstleistungen bereitzustellen. Sie verstehen das Geschäft unserer Kunden, beraten sie technologisch und ermöglichen es ihnen, den digitalen Wandel voranzutreiben. Ich freue mich sehr, dass Microsoft nun erneut bestätigt hat, dass diese Leistungen, also unsere Azure Managed Services, zu den besten der Welt gehören."

Gavriella Schuster, Corporate Vice President One Commercial Partner Microsoft Corp., fügt hinzu: "Das Azure Expert MSP Programm bringt weiterhin hochqualifizierte Anbieter wie SoftwareOne mit Entscheidungsträgern zusammen. Im Zuge dessen hilft SoftwareOne Organisationen bei ihren Bedürfnissen rund um Microsoft Azure."