Als President of Services wird Schlotter auch Mitglied der Geschäftsleitung von Software One, er soll die bestehenden Dienstleistungen des Systemhauses weiterentwickeln. Bisher hält Oliver Berchtold die Stelle des Global Services Directors bei SoftwareOne.

In den vergangen 30 Jahren hat Bernd Schlotter verschiedene Führungspositionen bei Technologie- und Beratungsunternehmen in Deutschland und den USA inne. Zuletzt war er knappe vier Jahre als Managing Director und Senior Partner im Silicon-Valley-Büro von Boston Consulting Group tätig, wo er Kunden bei ihrer digitalen Transformation unterstützte. Zuvor war er drei Jahre lang für die Unify-Services bei Atos zuständig und davor als Senior Vice President and General Manager bei HPE tätig.

Vor seiner Karriere in der Technologiebranche war Bernd Schlotter als Senior Partner und Director bei Bain & Company sowie als Senior Consultant bei Accenture beschäftigt. Er ist US-amerikanischer Staatsbürger und verfügt über einen Abschluss als Diplom-Ingenieur der Universität Stuttgart und ein MBA der University of California in Berkeley.

Nun freut er sich, dem Systemhaus anzugehören und dazu beizutragen, dessen Position im Markt auszubauen: "SoftwareOne ist einzigartig positioniert, um Kunden bei deren digitalen Transformation mit End-to-End-Lösungen zu unterstützen - von der Anwendungsmodernisierung und -migration bis hin zu laufenden Managed Services zur Optimierung von Cloud-Kosten und IT-Infrastruktur".

SoftwareOne-CEO Dieter Schlosser heißt Bernd Schlotter herzlich willkommen und ist überzeugt, dass er als President of Services eine wichtige Rolle spielen wird: "Mit Bernds langjähriger Erfahrung in der Technologiebranche und seinem Fokus auf Services erhalten wir wertvolle Verstärkung, die entscheidend dazu beitragen wird, unsere Entwicklung als führendes Unternehmen im Bereich der digitalen Transformation voranzutreiben."

