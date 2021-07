SE16N wurde 2013 in Warschau gegründet und beschäftigt mittlerweile 60 Mitarbeiter - auch in Breslau und Bromberg. Der polnische IT-Dienstleister ist Microsoft Gold- und AWS Advanced Consulting-Partner mit diversen Spezialisierungen auf SAP-Cloud-Technologie. Zu den Kunden, denen SE16N die SAP-Infrastruktur in der Cloud bereitstellt, zählen Energieversorger, Konzerne aus der chemischen Industrie, Bekleidungshersteller, Restaurantbetreiber, Logistiker und Retailer.

Für Tomasz Brzozowski, Präsident und Mitbegründer von SE16N, ist der Zusammenschluss mit SoftwareOne "ein spannender nächster Schritt" in seinem Wachstum - "mit großen Chancen für Kunden und Mitarbeiter" seines Unternehmens.

Reinhard Waldinger, Regional Head EMEA bei SoftwareOne, heißt SE16N herzlich willkommen in seinem Konzern: "Die weitreichende SAP-Expertise und die Lieferfähigkeiten dieses Unternehmens ergänzen unser bestehendes SAP-Geschäft gut und versetzen uns in eine noch stärkere Position, um die schnell wachsenden Anforderungen europäischer, aber auch globaler SAP-Kunden bei der Einführung von S/4HANA und der Verlagerung von Workloads auf Cloud-Plattformen zu erfüllen."

"Mit seinem ausgezeichneten Ruf wird SE16N entscheidend dazu beitragen, unsere Public-Cloud-Partnerprogramme zu stärken, einschließlich der im März 2021 angekündigten strategischen Vereinbarung mit Microsoft", ergänzt Daniel DaVinci, Global Practice Leader SoftwareOne. Nach der Übernahme von SE16N verfügt nun SoftwareOne über mehr als 300 qualifizierten SAP-Cloud-Spezialisten weltweit.

Über die finanziellen Details der Akquisition ließ SoftwareOne nichts verlauten, die Transaktion soll in der zweiten Jahreshälfte 2021 abgeschlossen sein. Alle SE16N-Mitarbeiter werden von SoftwareOne übernommen.

