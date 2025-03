2024 konnte der IT-Dienstleister SofwareOne seine weltweiten Konzernerlöse nach IFRS-Kriterien um 0,4 Prozent auf 1,015 Milliarden Schweizer Franken erhöhen. Das Handelsvolumen (Wert der 2024 Kunden zur Verfügung gestellten Software-Lizenzen/"Group gross billings") betrug 11,4 Milliarden Schweizer Franken. Da EBITDA-Ergebnis nach IFRS sank 2024 um 28,3 Prozent auf 116 Millionen Schweizer Franken.

In der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) konnte SoftwareOne ihre Erlöse um genau zwei Prozent auf 301,1 Millionen Schweizer Franken erhöhen. Der gesamte EMEA-Raum (Europa, Nahost und Afrika) trägt mit fast 60 Prozent den größten Anteil am globalen Umsatz der SoftwareOne-Gruppe. Weltweit waren Ende 2024 genau 9.199 Personen bei dem IT-Dienstleister beschäftigt, das sind 0,9 Prozent weniger als Ende 2023.

