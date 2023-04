Der Verwaltungsrat der SoftwareOne Holding AG hat Brian Duffy zum neuen Chief Executive Officer (CEO) ernannt. Er übernimmt das Amt im Mai 2023 von Dieter Schlosser. Brian Duffy war zuletzt als President of Cloud bei SAP tätig.

Daniel von Stockar, Verwaltungsratspräsident von SoftwareOne, heißt den neuen CEO herzliche willkommen und bedankt sich bei dem scheidenden CEO: "Als globaler Technologieexperte kann Brian Duffy eine beeindruckende Erfolgsbilanz vorweisen - insbesondere darin, Innovation, Wachstum und Kundenzufriedenheit zu stärken. Wir sind überzeugt, dass er unser Unternehmen erfolgreich in die nächste Phase des Wachstums führen und unsere Kunden bei der Optimierung ihrer Technologieinvestitionen unterstützen wird. Im Namen des Verwaltungsrats möchte ich Dieter Schlosser für seinen großartigen Einsatz in den letzten zehn Jahren danken. Ich wünsche ihm für die Zukunft alles Gute."

Brian Duffy freut sich, "das nächste Kapitel von SoftwareOne mitgestalten zu können". Seiner Meinung nach verfügt SoftwareOne über eine leistungsstarke globale Plattform für Cloud- und Software-Services. Nun möchte er mit allen SoftwareOne-Mitarbeitern "das volle Potential" des IT-Dienstleisters ausschöpfen: "Gemeinsam werden wir unsere Kunden besser dabei unterstützen, von den technologischen und wirtschaftlichen Vorteilen des Umstiegs auf die Cloud zu profitieren. Gleichzeitig wollen wir profitables Wachstum fördern und einen klaren Mehrwert für unser Aktionäre schaffen."

Die vergangenen 20 Jahre war Brian Duffy bei SAP beschäftigt - zuletzt war er als President of Cloud und damit für die Entwicklung und Skalierung von der SAP-Plattform "Rise" verantwortlich. Davor war er für SAPs Gesamtgeschäft in der Region Nordeuropa verantwortlich. Während seiner beruflichen Laufbahn bei SAP lebte Brian in den USA, Großbritannien, Japan und China. Er gehörte darüber hinaus dem globalen Nachhaltigkeitsrat von SAP an und fungierte als Executive Sponsor für die Diversity & Inclusion Initiative.

Dieter Schlosser hat auch als SoftwareOne-CEO von Singapur aus agiert, wo er auch schon zuvor berufsbedingt lebte. Er kam 2012 als COO zu SoftwareOne und übernahm im Januar 2019 die Rolle des CEOs. Während seiner Amtszeit als CEO verantwortete er die Übernahme von Comparex, den erfolgreichen Börsengang von SoftwareOne im Oktober 2019 und die Transformation des Unternehmens zu einem globalen Anbieter von Software- und Cloud-Lösungen, dessen Umsatz sich bis 2022 auf über eine Milliarde Schweizer Franken verdoppelt hat. Seine berufliche Karriere startete Schlosser 1982 bei der Daimler Benz AG.

Er blickt mit viel Dankbarkeit auf seine Zeit bei SoftwareOne: "Im Laufe der Jahre haben wir viele große Erfolge erzielt. Das ist der Verdienst unseres gesamten Teams 90 Ländern. Jetzt, da das Unternehmen in die nächste Phase seines Wachstums eintritt, ist für mich der richtige Zeitpunkt gekommen, den Staffelstab zu übergeben. Ich werde eng mit Brian zusammenarbeiten, um einen reibungslosen Übergang sicherzustellen."



