Bain Capital wollte bis zu 20,50 Schweizer Franken pro SoftwareOne-Aktie bezahlen, das entspräche dann einem Kaufpreis in Höhe von über drei Milliarden Franken, doch das erschien dem Verwaltungsrat als nicht angemessen genug.

Denn ein Umsatzwachstum von 14 Prozent zu konstanten Wechselkursen gegenüber dem Vorjahr, getrieben von Wachstum in beiden Geschäftsbereichen, und eine bereinigte EBITDA-Marge von 23,8 Prozent, hätten nach Ansicht des Verwaltungsrates einen höheren Kaufpreis verdient.

Man bleibe allen möglichen Optionen offen gegenüber:

der Fortführung der Geschäftstätigkeit als börsenkotierte Gesellschaft

der Fusion

dem Verkauf

Option zwei scheint unrealistisch, weil es nicht all zu viele gleichwertige weltweit agierende IT-Dienstleister gibt. Der Verkauf der Anteile an Bain Capital (Option 3) werde von den SoftwareOne-Gründungsaktionären Daniel von Stockar, B. Curti Holding AG und René Gilli favorisiert. Ihnen gehören 29,1 Prozent der Firmenanteile und sie wollen einen erheblichen Teil ihrer Beteiligung weiterhin in SoftwareOne investieren. (dpa/rw)

