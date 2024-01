SoftwareOne übernimmt den spanischen SAP-Spezialisten Novis Euforia. Das Unternehmen wurde erst 2019 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Madrid. Es ist mit knapp 40 Beschäftigten auf die Bereitstellung von SAP-Technologiedienstleistungen spezialisiert und unterstützt Kunden bei ihrer Cloud-Transformation. Finanzielle Details der Transaktion wurden von SoftwareOne nicht bekannt gegeben.

Novis Euforia ist SAP Silver Partner, wurde 2022 Partner of the Year Award von SNP in Spanien und arbeitet mit AWS, Google Cloud und Microsoft zusammen. Der Ansatz des Unternehmens "bietet Kunden, die auf SAP S/4HANA umsteigen, einen hohen Automatisierungsgrad und vereinfacht und reorganisiert die Infrastruktur auf Plattform-, Betriebs-, Anwendungs- und Datenebene", erklärt der Käufer.

"Wir sind beeindruckt von Novis Euforias Wachstumskurs, ihrem differenzierten Angebot und nachgewiesenen Kundenerfolg und freuen uns, das Team bei SoftwareOne begrüssen zu dürfen“, sagt Bernd Schlotter, Präsident von SoftwareOne Software & Cloud. "Als etablierter Akteur auf dem Markt passt das Unternehmen hervorragend zu unserer Strategie, auf dem schnell wachsenden, rund 3 Milliarden US-Dollar großen Zielmarkt für SAP-Dienstleistungen zu expandieren, indem wir durch Zeit-, Risiko- und Kostenreduzierung einen Mehrwert für unsere Kunden schaffen.“

Nach Abschluss der Transaktion werden die Experten und das Führungsteam von Novis Euforia in den SAP-Bereich von SoftwareOne integriert.