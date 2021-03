ITPC wurde 2006 in Zürich gegründet. Der IT-Dienstleister unterstützt Kunden bei der Aktualisierung, Migration, Modernisierung und dem Betrieb von SAP-Lösungen. Die mehr als 50 Berater helfen Kunden in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) bei der Einführung von S/4HANA auf den drei großen Public-Cloud-Plattformen Microsoft Azure, Amazon Web Services und Google Cloud.

Außerdem offeriert das Systemhaus mit Niederlassungen in Indien, Großbritannien und Japan auch Managed Services - inklusive Überwachung, Wartung und Support der IT-Landschaften. Nach der Übernahme wird ITPC vollständig in die globale SAP-Praxis und in das Europa-Geschäft von SoftwareOne integriert und soll dort die SAP-Kompetenz stärken.

ITPC-Gründer Vincenzo und Biagio Boesch werden leitende Funktionen in der globalen SAP-Services-Praxis von SoftwareOne übernehmen. Gemeinsam mit ihrem Team wollen sie mehr SAP-bezogenen Dienstleistungen Kunden in der DACH-Region anbieten. ITPC-CEO Vincenzo Boesch freut sich sehr, nun SoftwareOne anzugehören: "Der zunehmende Einsatz von Cloud-Lösungen hat das letzte Jahr zum erfolgreichsten in unserer Geschichte gemacht. Nun gehen wir noch einen Schritt weiter."

Er glaubt, unter dem Dach der SoftwareOne Holding AG Bestandskunden zusätzliche Expertise und ein breiteres Portfolio an Lösungen und Dienstleistungen anbieten zu können. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Verlagerung der ERP-Systeme zu den drei großen Hyperscalern. Dabei garantiere man "eine hohe Zuverlässigkeit und Performance der SAP-Infrastruktur".

Reinhard Waldinger, Regional Head EMEA bei SoftwareOne, kommentiert die Akquisition: "Laut IDC planen über 70 Prozent der SAP-Kunden weltweit in den nächsten Jahren den Umstieg auf S/4HANA in der Cloud. Im Einklang mit unseren Wachstumsambitionen im Bereich SAP in der Cloud bauen wir durch die Übernahme von ITPC unsere Fähigkeiten weiter aus."

