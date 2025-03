Dem Kaufangebot zufolge bietet SoftwareOne allen Crayon-Teilhabern nach wie vor 69 Norwegische Kronen (umgerechnet sechs Euro) in bar plus einen Anteil von 0,8233 an einer SoftwareOne-Aktie für jede Crayon-Aktie an. Am 18. März 2025 kosteten 0,8233 einer SoftwareOne-Aktie umgerechnet etwas mehr als fünf Euro; die Crayon-Aktie selbst war an diesem Tag knapp zehn Euro wert - insoweit liegt SoftwareOnes Kauf- und Tauschangebot (in Euro) über dem aktuellen Börsenwert von Crayon. Diese Offerte gilt bis zum 1. April 2025, 16:30 Uhr (MESZ).

SoftwareOne hält bereits 1,9 Prozent des Aktienkapitals des norwegischen Lizenzspezialisten. Einige Crayon-Aktionäre, darunter Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung von Crayon, haben sich bereits unwiderruflich zur Annahme des oben genannten Angebots verpflichtet. Dies eingeschlossen wäre SoftwareOne im Besitz von 6,98 Prozent an Crayon-Aktien.

SoftwareOne-CEO Raphael Erb befürwortetet ausdrücklich das Angebot: "Das ist ein weiterer wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu unserem Zusammenschluss mit Crayon." Erb verspricht sich davon Kosteneinsparungen von bis zu 100 Millionen Schweizer Franken jährlich und "erhebliche Umsatzsynergien", die sich in höheren Umsätzen und Profitmargen niederschlagen sollen.

Melissa Mulholland, Crayon-CEO und künftige Co-CEO von SoftwareOne, ergänzt Erbs Ausführungen: "Das ist ein überzeugendes strategisches Angebot für unsere Aktionäre angesichts unserer komplementären geografischen Schwerpunkte, Kundenbasis und Angebote."



