SolarWinds, US-amerikanischer Anbieter von IT-Management-Software aus Texas, hat die Ernennung von Jeff McCullough zum Vice President Worldwide Partner Sales bekanntgegeben. In der neu geschaffenen Position leitet McCullough das globale Channel-Geschäft, die Partnerentwicklung und strategische Partnerschaften.

McCulloughs Team soll eine Partnerprogrammstrategie entwickeln, die globale Go-to-Market-Teams unterstützt. Gleichzeitig sollen die Vertriebswege über bestehende und neue Cloud-Service-Partner, globale Systemintegratoren, Distributoren und Wiederverkäufer beschleunigt werden.

Mit mehr als 20 Jahren im IT-Channel-Vertrieb und Management verfügt McCullough insbesondere Erfahrung in den Bereichen Enterprise, strategische Partnerschaften und Geschäftsentwicklung. Zuvor hatte er verschiedene Positionen als Vice President unter anderem bei Park Place Technologies, bei NetApp und Quest Software sowie bei HP inne. McCullough ist Bachelor of Arts der Marquette University und zudem Executive Education-Absolvent der Stanford Graduate School of Business und Harvard Business School.

Spannende Zeiten

"Jeff McCullough in der SolarWinds-Familie zu begrüßen ist ein wichtiger Meilenstein in unserer globalen Partner-Wachstumsstrategie", sagt David Gardiner, Executive Vice President und Chief Revenue Officer bei SolarWinds. "Seine Branchen- und Führungserfahrung helfen uns dabei, partnerschaftliche Geschäftsbeziehungen aufzubauen, das Wachstum zu beschleunigen und unseren Marktzugang mit Systemintegratoren, Cloud-Service-Partnern, Channel-Wiederverkäufern und Distributoren effektiv zu erweitern."

"Jetzt ist eine spannende Zeit, um Teil einer größeren Wachstumsstrategie zu sein", sagt McCullough über seine neue Aufgabe. "Ich glaube, unser Team hat ein großes Potenzial und wird stark an Dynamik gewinnen. Strategische Partnerschaften werden bei diesem beschleunigten Wachstum eine wichtige Rolle spielen und ich freue mich darauf, das Team zu leiten und unsere globalen Partnerressourcen mit einer zentralen Vision und Strategie zu vereinen."

