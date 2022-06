Lieferengpässe und Verfügbarkeitsprobleme machen der IT-Branche zu schaffen. Doch nicht alle Unternehmen und Produktbereiche sind gleich stark davon betroffen. Der Storage-Geschäftszweig des koreanischen Samsung-Konzerns ist bisher gut durch die Krisen gekommen. "Wir haben derzeit keine größeren Probleme bei der Verfügbarkeit", betont Frank Kalisch, Director IM Storage bei Samsung Electronics. Dass man durch eigene Produktionsstätten unabhängig agieren kann und dass man weniger von Seefracht mit gestörten Lieferketten, gesperrten Häfen oder fehlenden Containern abhängig ist, hat zur Stabilität beigetragen.

Seit einigen Jahren hat Samsung sich im Storage-Segment auf Flash-Speicher konzentriert und das Geschäft kontinuierlich ausgebaut. So hat sich Samsung im höherpreisigen Segment etabliert. "Hier sind die Kunden bereit, zehn bis 15 Prozent mehr zu bezahlen, um mit den Produkten auf der sicheren Seite zu sein", weiß Wojtek Rudko, Head of Sales Storage, Samsung Electronics. Dass es bei SSDs in der deutschen Samsung-Niederlassung gut läuft, führt er aber auch auf die enge Zusammenarbeit mit den Handelspartnern zurück. Rudko beziffert die Anzahl mit "mehr als 10.000 Reseller" allein in Deutschland.

Für die Betreuung der Händler hat Samsung sein Business-Portal neu strukturiert. "Hier bekommen unsere Partner personalisierte Zugriffe auf Marketing-Materialien, Demo-Geräte sowie interessante Angebote, um gemeinsam mit Samsung neue Wachstumsmöglichkeiten wahrnehmen zu können", erläutert Rudko. Viele Händler sind bereits bei Samsung registriert und geht es nach dem Storage-Vertriebschef sollen es noch mehr werden. Zudem sind etwas 80 bis 100 Partner im Partnerprogramm vertraglich gebunden.

PSSDs und NVMe-SSDs auf dem Vormarsch

Laut Rudko ist Samsung im SSD-Geschäft im vergangenen Jahr stärker als der Markt gewachsen. "Die Nachfrage ist im vergangenen Jahr erneut stark gestiegen, wovon das Storage Segment in Deutschland deutlich mit einem zweistelligen Umsatzwachstum profitieren konnte", freut sich der Samsung-Manager.



Samsung hatte sich für das Storage Kick Off die Motorworld in Frankfurt am Main als Kulisse ausgewählt.

Samsung-Storage-Chef Frank Kalisch begrüßt gut gelaunt die angereisten Partner und Distributoren.

Nach den kurzen und knackigen Präsentationen kommt für Harald Beck (Synaxon; Wojtek Rudko, Stephan Rohde (beide Samsung) Samsung und Daniel Thiel (Synaxon) auch der Spaß nicht zu kurz.

Überraschungsgast und Motorsportmoderator Kai Ebel erzählt Anekdoten aus seiner Reporterkarriere im Formel-1-Rennzirkus.

Zum Kick Off gehört auch die Ehrung der besten Partner und Distributoren, die für ihre Leistungen im vergangenen Jahr ausgezeichnet wurden.

Zwischen Boliden, mit denen Michael Schumacher seine größten Erfolge gefeiert hat, feiern nun die Samsung-Partner.

Die Samsung-Storage-Gemeinde ist froh, sich nach langen Pandemiemonaten endlich einmal wieder persönlich zu treffen.

Philipp Schröer (Amazon) darf neben einem Award auch ein Buch von Kai Ebel mit nach Hause nehmen. Mareike Menz-Esposito (Samsung) freut sich mit dem Preisträger.

Andreas Dölker (Littlebit) und Sven Buchheim (Bluechip) stoßen auf eine weiteres erfolgreiches Storage-Jahr an.

Jörg Kartschewski hat Samsung und die Betreuung der Distributoren im Blut. Das freut auch seine Kollegin Yelim Ahn.

Oliver Kau (Siewert & Kau) mit Frank Kalisch (Samsung).

Wojtek Rudko (Samsung) und Motorsportexperte Kai Ebel konkurrieren um das farbenfrohste Outfit.

Als es dunkel über der Motorworld wird, ist die Party noch lange nicht vorbei, denn der Storage-Channel weiß, wie man feiert.

Als Wachstumsthemen des laufenden Jahrs hat Samsung externe, portable SSDs (PSSD) sowie das NVMe-Protokoll, das gegenüber den SATA-Produkten Geschwindigkeitsvorteile bietet, ausgemacht. So haben sich die Koreaner zum Ziel gesetzt, externe HDDs nach und nach durch portable Samsung-SSDs zu ersetzen. Als Zielgruppen für die als robuster geltenden SSDs hat das Unternehmen neben Gamern und Unternehmenskunden unter anderem auch Outdoor-Fans, Kreative und Handwerker ausgemacht. Bei den NVMe-Produkten sind nach wie vor die Gamer im Fokus, die auf schnelle Ladezeiten und hohe Darstellungsqualität Wert legen. Zudem erwartet Samsung einen weiteren Wachstumsschub durch Speicherweiterungen der Playstation 5.

Insgesamt wird der Bedarf an leistungsstarken Speicherlösungen mit hohen Kapazitäten weiterwachsen, da ist man sich bei Samsung sicher. "Der Trend geht zu höheren Kapazitäten", bestätigt Samsung-Storage Chef Kalisch. So erwarten die Samsung-Experten insbesondere bei Industrie, im medizinischen Sektor und im Automotive-Bereich gute Wachstumschancen.

Lesen Sie auch:

Widerstandsfähige externe SSD: Samsung T7 Shield für raue Umgebungen

Top-10: Die schnellsten Android-Handys der Welt

Punktet in hybriden Arbeitsumgebungen: Samsung stellt das Galaxy Book2 Business vor