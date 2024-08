Die Wahlen in den Bundesländern Sachsen, Thüringen und Brandenburg lösen bundesweit Diskussionen aus. Kein Wunder: Schließlich werden im Wahlkampf nicht nur länderspezifische Themen heiß diskutiert, sondern auch bundespolitische - etwa Themen wie Asylpolitik, Außenpolitik (Unterstützung der Ukraine) oder Wirtschafts- und Energiepolitik.

Bereits Anfang des Jahres haben sich im Vorfeld der Europawahlen Verbände wie der Bitkom und der eco Verband ganz klar positioniert: Sie lehnen die Positionen der AfD weitgehend ab und halten sie für die Digitalwirtschaft sogar für nachteilig. Der BITMi (Bundesverband IT-Mittelstand) sprach sich eher generell "gegen Extremismus, Intoleranz und Abschottung" aus.

Unternehmer als Politik-Influencer

Auch viele in Sachsen und Thüringen ansässige Unternehmen äußerten sich politisch. Sie appellieren an ihre Mitarbeiter, bei den kommenden Landtagswahlen ihre Stimmen nicht an populistische und fremdenfeindliche Parteien zu vergeben. Dazu gehören zum Beispiel Eproplast in Schmalkaden (Thüringen), der Lausitzer Unternehmer Alexander Jakschik und Michael Petry, Geschäftsführer des Beschichtungsspezialisten GB Neuhaus aus dem thüringischen Neuhaus am Rennweg.

Politische Stellungnahmen und Aussagen von Unternehmen können sich aber auch als Bumerang erweisen. Das musste der Jenaer Online-Versender Böttcher im Januar festellen. Er hatte eine Umfrage zu politischen Themen unter seinen Beschäftigten gestartet und deren Ergebnisse veröffentlicht. Eine der Fragen war auch die "Sonntagsfrage" - also die Frage, welche Partei man wählen würde, wenn am nächsten Sonntag Wahl wäre. Das Abstimmungsverhalten der Böttcher-Beschäftigten lag dabei ungefähr im Thüringer Landesdurchschitt - sorgte aber bei Facebook, wo es veröffentlicht wurde, dennoch für einigen Wirbel.

Soll man sich engagieren oder raushalten?

Sich als Unternemen politisch zu äußern birgt also durchaus Risiken. Möglicherweise gefällt Kunden die Aussage nicht. Sich nicht zu äußern, könnte auch Nachteile haben - denn manche Kunden erwarten vielleicht eine Stellungnahme.

ChannelPartner interessiert, wie es die IT-Unternehmen in den drei Bundesländern Sachsen, Thüringen und Brandenburg mit der Politik halten. Sollten sie sich zur Bedeutung der drei Landtagswahlen intern oder extern äußern? Sollten sie sich aus der Politik raushalten? Bitte stimmt bei LinkedIn hier ab und diskutiert auch gerne in den Kommentaren dazu.

