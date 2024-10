Mit ITZ Display Solutions hat Solum seinen ersten deutschen Distributor gefunden. Der Grossist aus Essen wird europaweit das professionelle Solum-Display-Portfolio vertreiben. Dazu gehören elektronischen Regaletiketten (englisch electronic shelf labels, kurz: ESL), Digital Signage und E-Paper.

Dabei setzt Solum nicht nur auf Hardware. "Die Partnerschaft mit ITZ eröffnet uns und unseren Kunden völlig neue Möglichkeiten", erklärt Dirk Bürger, Bereichsleiter für den Bereich Digital Signage bei Solum. ITZ biete tiefes technisches Know-how in der Entwicklung maßgeschneiderter Anzeigesysteme und garantiere, dass die Solum-Lösungen stets auf dem neuesten Stand sind und den hohen Anforderungen unserer Kunden entsprechen. "Die nahtlose Systemintegration durch ITZ ermöglicht es uns, unsere Digital Signage-, E-Paper- und ESL-Produkte nicht nur als eigenständige Lösungen anzubieten, sondern sie auch perfekt in bestehende IT- und Geschäftsprozesse unserer Kunden einzubinden", erläutert Bürger.

Spin-off von Samsung Electro Mechanics

Solum wurde 2015 als Spin-off von Samsung Electro Mechanics gegründet und gilt als Experte für Signage-Lösungen im Retail. Für Florian Kinscher, Director Display Solutions bei ITZ, freut sich daher über den Hersteller mit "maßgeschneidertem Sortiment" in diesem speziellen vertikalen Marktsegment: "Diese Zusammenarbeit eröffnet uns neue Geschäftsperspektiven, da ein wesentlicher Teil der Produkte aus dem Bereich Electronic Paper Displays stammt, darunter auch die innovativen Electronic Shelf Labels", meint Kinscher.

Aber auch Lösungen für den Ladenbau, einschließlich vielseitig einsetzbarer Stretch-Display-Varianten in verschiedenen Zollgrößen sind für das Lieferprogramm des Essener AV-Distributors interessant. "Als europaweiter Vertriebspartner und erster Partner in Deutschland sehen wir dies als einen bedeutenden Fortschritt in unserer Rolle als Full-Service Distributor, um den Fachhandel bestmöglich zu bedienen", verspricht der ITZ-Direktor.

