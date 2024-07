Byteclub, die Dachmarke der IT-Fachhandels- und Systemhaus-Kooperation CPN, hat all ihre Tochterfirmen samt deren Mitarbeiter und Geschäftspartner zum alljährlichen Sommerfest nach Hamburg eingeladen.

Am Samstag, den 6. Juli 2024, begann das Sommerfest standesgemäß mit einer dreistündigen Hafenrundfahrt. Dann haben die 190 Teilnehmer die Reeperbahn unsicher gemacht, um sich nachher im Kellerclub der Bar "3-Zimmerwohnung" auszuruhen und zu feiern.

Mitten im Kiez von St. Pauli ging es dort bis fünf Uhr früh weiter. Die Byteclub-Mitglieder hatten viel Spaß dabei. Sie tanzten, genossen die Musik, ließen sich das leckere Essen schmecken und die kühlen Drinks munden.

Auch die Fotobox war stark frequentiert und hat für den ein oder anderen Schnappschuss gesorgt. Dauerhaftere Andenken an das Sommerfest gab es im privaten Tattoo-Studio mitten in der "3-Zimmerwohnung". war. 35 Byteclubber haben sich hier gleich vor Ort tätowieren lassen. Dabei zeigte sich ein Kollege besonders loyal: Er trägt jetzt das Firmenlogo am Knöchel.

Damit alle Byteclub-Mitglieder ihre Geschäftsführer Michael Hencke, Mathias Harms und Max Eggert stets erkennen konnten, haben sich die drei "Disko-Helme" aufgesetzt. Trotz dieser Strapazen war die Byteclub-Geschäftsleitung mit der Perfomance des Sommerfestes sehr zufrieden: "Sogar das Wetter hat mitgespielt", betonte Michael Hencke, der sich auch bei den Sponsoren des Events ausdrücklich bedankt hat



