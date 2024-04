Distributor msb GmbH aus St. Ingbert hat sich auf Zubehör und Aufbewahrungslösungen für mobile Devices sowie Sicherheitsprodukte wie Blickschutzfolien, Notebookschlösser oder verschlüsselte Speichermedien spezialisiert. Beim aktuellen Gewinnspiel denkt msb dabei auch an die Partner und verlost die Erlebnisgutscheine gleich für zwei Personen. Zudem gehen auch Reseller, die keinen der drei Hauptpreise Nürburgring, Ballonfahrt oder Tandemflug ergattern, nicht unbedingt leer aus. Auf den Plätzen 4 bis 20 warten City-Rucksäcke von Dicota auf die Gewinner.

Tolle Preise - auch ohne Mindestumsatz

Das msb-Sommergewinnspiel läuft bereits und noch bis 30. Juni 2024. Die Teilnahme ist ganz einfach und erfordert entgegen vielen branchenüblichen Aktionen keine Mindestumsatzvorgaben oder Verkaufserfolge. Einfach das Teilnahmeformular ausfüllen, per Klick abschicken und schon ist man im Lostopf. Die Gewinner werden innerhalb von zwei Wochen nach Ende der Teilnahmefrist per Ziehung unter allen Teilnehmern ermittelt und per E-Mail benachrichtigt.

Zu gewinnen gibt es als ersten Hauptpreis zwei Gutscheine von Jochen Schweizer für eine Fahrt im Porsche Cayman 981 Renntaxi auf der Nordschleife des Nürburgrings. Der zweite Platz wird mit zwei Gutscheinen für eine Ballonfahrt prämiert und für Platz 3 gibt es zwei Tickets für einen Tandemflug per Gleitschirm. Für die Plätze 4 bis 20 steht je ein Dicota Backpack GO City-Rucksack bereit.

Weitere Informationen zum Gewinnspiel und das Teilnahmeformular finden sich unter diesem Link.