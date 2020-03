Allen Neukunden, die ihr IT-Security-System gegen eine "Worry Free"-Lösung von Trend Micro ablösen, gewährt der Hersteller einen Preisvorteil von 50 Prozent. Die diese Kunden betreuenden Partner entscheiden dann selbst, welchen Preisvorteil sie an ihre Kunden weitergeben. Diese Fachhandelsaktion von Trend Micro läuft bis einschließlich Dienstag, den 30. Juni 2020. Detaillierte Informationen zu diesem Sonderverkauf finden sich hier.

Laut Trend Micro gibt es eine Menge guter Argumente für die Zusammenarbeit mit dem japanischen Security-Anbieter:

die kontinuierliche Innovation sorge für zuverlässigen Schutz auch gegenüber neuen und komplexen Bedrohungen

das "Smart Protection"-Netzwerk" der "Threat Intelligence" zusammen mit den neuesten Erkenntnissen von Trend Micro Research gewährleisten eine umfassende Bedrohungsanalyse

Trend Micros "Zero Day Initiative" sei der führende Werkzeugkasten für Schwachstellensucher

Außerdem bestätigen unabhängige Marktforschungsinstitute wie Forrester und Gartner Trend Micro einen hohen Qualitätsstandard. So wurde Trend Micro von Gartner im "2019 Magic Quadrant for Endpoint Protection Platforms" als einer der Marktführer positioniert (neben Crowdstrike, Microsoft, Sophos und Symantec). In dem "Forrester Wave - Endpoint Security Suites, Q2 2019" erscheint Trend Micro ebenfalls als Marktführer - hier neben Check Point, Crowdstrike, Eset, Kaspersky, Microsoft, Sophos und Symantec.