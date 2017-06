SonicWall mit Hauptsitz im kalifornischen San José verstärkt seine weltweite Vertriebsmannschaft mit dem Channel-Experten Michael Berg. Als Senior Director Channel Sales soll er vor allem den europäischen Markt betreuen sowie die bestehenden Beziehungen zum europäischen Channel und den Distributoren weiter vertiefen. Er verantwortet zudem die Markteinführungsstrategien via Channel, die Partnerauswahl und -entwicklung sowie die Umsetzung des SecureFirst-Partnerprogramms.

Berg verfügt über 20 Jahre Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Channel-Partnern und Distributoren. Er war 15 Jahre beim Distributor Tech Data in verschiedenen Managementpositionen in Deutschland und der Schweiz sowie als Vice President Project Management beim IT-Distributor Asbis tätig. Vor seinem Wechsel zu SonicWall arbeitete der Handelsfachwirt als Channel Director beim Schweizer Verschlüsselungsprofi Silent Circle.

"SonicWall hat seit der Ausgliederung als eigenständiges Unternehmen im vergangenen November von Channel-Partnern weltweit enormen Zuspruch erfahren", erklärt Steve Pataky, Vice President of Worldwide Sales and Channel. "Michael Berg wird die starken Partnerschaften, die wir mit den Channel-Partnern unterhalten, weiter vorantreiben. Von besonderem Wert sind dabei seine persönlichen Erfahrungen in der Distribution, mit denen wir die Beziehungen zu den Distributoren verstärken können."

"Nach 20 Jahren Zusammenarbeit mit Channel-Partnern und Distributoren habe ich einen sehr guten Eindruck von SonicWall gewonnen", erklärt Michael Berg. "Die wachsende Zahl von Partnern seit Einführung des SonicWall-SecureFirst-Partnerprogramms zeigt, dass SonicWall in der Branche sehr gute Partnerschaften mit dem Channel unterhält. Ich freue mich daher, gerade jetzt bei SonicWall anzufangen, wo der Zuspruch aus dem Channel so stark ist, angetrieben von einer Mischung aus starker Führung, innovativen Lösungen und Channel-Engagement." (KEW)