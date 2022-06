Mit seinen "Security Awards" zeichnet Sonicwall alljährlich Partner und Distributoren in der EMEA-Region aus, die im Jahr zuvor Kunden überragenden Service und Beratung geboten haben. Die Auswahl erfolgt auf Grundlage von Faktoren wie Jahresumsatz, Portfolioverteilung, Online-Aktivitäten, Projekterfolgsquote und Zertifizierungsniveau sowie dem Grad des Engagements und des Feedbacks des Teams.

"Der Erfolg von Sonicwall hängt seit jeher von der Bereitstellung hocheffizienter Sicherheitslösungen durch seine geschätzten Partner und Distributoren ab", sagt Terry Greer-King, Vice President EMEA bei Sonicwall "Wir schätzen die loyalen Beziehungen, die wir mit unseren Partnern und Kunden aufgebaut haben - und diese Auszeichnung soll ein Zeichen der Anerkennung für ihre hervorragende Arbeit sein."

Für ihre Leistungen im Jahr 2021 wurden Partner und Einzelpersonen in bis zu sieben Kategorien ausgezeichnet. "Distributor of the Year" ist sowohl in Deutschland als auch in Österreich und der Schweiz Infinigate. Der VAD konnte damit seinen Erfolg aus dem Vorjahr wiederholen.

"Partner of the Year" ist in Deutschland Tarador, in Österreich Techwave und in der Schweiz CKW Connex. "Newcomer of the Year" in der Sonicwall-Partnerwelt sind in Deutschland Drimalski & Partner, in Österreich Bechtle Direct und in der Schweiz die Smart Dynamic AG.

Als "MSSP Partner of the Year" zeichnete Sonciwall in Deutschland (wie bereits im Vorjahr) Dr. Netik & Partner, als "Enterprise Partner of the Year" Data-Sec aus. Das "Projekt des Jahres" hat ebenfalls Data-Sec umgesetzt. In Österreich und in der Schweiz wurden diese Kategorien nicht vergeben.

Daneben zeichnete Sonicwall auch Einzelpersonen für ihr Engagement aus. In der Kategorie "Partner Sales Hero of the Year" ging dieser Award in Deutschland an Boris Wetzel, in Österreich an Bernhard Winter und in der Schweiz an Bruno Schwendener. Den Preis als "Partner Technical Hero of the Year" konnten in Deutschland Moritz Freiherr von Schwerin, in Österreich Werner Lenz und in der Schweiz Andreas Breitenmoser entgegennehmen.

Mehr zum Thema

Sonicwall verdreifacht Firewall-Durchsatz

Sonicwall erweitert Firewall-Portfolio

Deutschlands beste Managed Service Provider 2022