Wie bereits in den vergangenen Jahren hat SonicWall auch diesmal wieder seine Partner und Distributoren "für ihren besonderen Beitrag zum Schutz der Kunden vor Cyber-Kriminellen" ausgezeichnet. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte die Übergabe der Awards aber diesmal nicht wie gewohnt stattfinden. Die Gewinner wurden stattdessen in einer virtuellen Preisverleihung geehrt, die per Video übertragen wurde.

"Der zunehmende IT-Security-Fachkräftemangel wird zu einer noch flächendeckenderen Auslagerung an den Fachhandel führen und zu einer Konzentration auf einige, wenige Hersteller mit ganzheitlicher, möglichst grenzenloser Security-Architektur", ist Jan Patrick Schlögell, Regional Director Central Europe bei Sonicwall, überzeugt. "Umso wertvoller sind unsere vielen Fachhändler mit ihrem breiten und tiefgehendem Know-how." Auch in der Zukunft wolle man weiterhin "auf Augenhöhe" mit ihnen zusammenarbeiten

Von den mehr als 1.700 SonicWall-Partnern in der DACH-Region hatten sich wieder einige Unternehmen besonders hervorgetan. Sie wurden in acht Kategorien wie "Distributor of the Year" oder "Healthcare Partner of the Year" gewürdigt. Folgende Awards wurden vergeben:

Distributor of the Year

Infinigate Deutschland GmbH

Infinigate Österreich GmbH

Infinigate Schweiz AG

Partner of the Year

TARADOR GmbH, Deutschland

Vitodata AG, Schweiz

LENZ IT & Networking Solutions, Österreich

Newcomer of the Year

BUCS IT GMBH, Deutschland

Belsoft Infortix AG, Schweiz

ITWORK GmbH, Österreich

Boundless Security Partner of the Year

ITF-SYSTEMHAUS GMBH, Deutschland

Telecom Services SA, Schweiz

TECHWAVE GmbH, Österreich

MSSP Partner of the Year

Dr. Netik & Partner GmbH, Deutschland

CKW Conex AG, Schweiz

DATAplexx IT- und Telekommunikationslösungen, Österreich

Public Partner of the Year

LIVINGDATA GMBH, Deutschland

Dell, Schweiz

Bechtle IT-Systemhaus Österreich, Österreich

Healthcare Partner of the Year

Dell GmbH, Deutschland

Predata AG, Schweiz

LENZ IT & Networking Solutions, Österreich

Education Partner of the Year