Cyberkriminalität ist weiterhin eine der größten Bedrohungen für Unternehmen - für KMU ebenso wie für Großkonzerne. Mit seinem Sommerfest bietet Infinigate eine Plattform zum Austausch darüber, wie sich Dienstleister und Reseller der Aufgabe stellen können und hilft ihnen, den direkten Draht zu den Experten der Branche zu pflegen.

Umso schöner, wenn das bei Sonne, Strand und unter Palmen stattfinden kann - so wie Ende August am "Beach Hamburg". Neben dem Programm aus Keynotes und Herstellerfachvorträgen erwarteten zahlreiche Experten in einer Fachausstellung die Reseller. Und mit einer Samba-Truppe wehte auch ein Hauch Südamerika durch die ehrwürdige Hansestadt.