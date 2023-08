Das neueste Dock aus der großen Echo-Serie der kalifornischen Sonnet Technologies Inc. wurde für Anwender entwickelt, die mehr als einen externen Monitor zum Arbeiten oder Zocken benötigen. Die Bildschirme werden über die drei DisplayPort- oder HDMI-Anschlüssen verbunden, die auch gemischt nutzbar sind, beispielsweise ein DisplayPort- und zwei HDMI-Anschlüsse. Über Thunderbolt 3 oder 4, USB 4- oder USB-C wird die Verbindung mit einem Intel- oder M-CPU-Mac, Windows-PCs oder Chromebook hergestellt.

Genügend Anschlüsse und Power für Peripherie

Rückseitig ist der Computer- und Ladeanschluss mit 100 Watt installiert, was laut Hersteller auf vielfachen Kundenwunsch so konstruiert wurde. Auf der Vorderseite ist der USB Typ-C-Ladeanschluss mit 20 Watt Leistung angebracht, der neben allen üblichen Smartphones und USB-Geräten auch iPhones und andere iOS-Geräte mit neuer Energie versorgen kann. An der Seite schützt die Vorrichtung für ein Kensington Schloss das Dock vor Langfingern.

Neben Tastatur, Maus, Speicher-Medien, Kopfhörern und weiteren Peripheriegeräten lassen sich auch bis zu drei Bildschirme gleichzeitig über USB-C einfach an den Laptop anschließen und diesen parallel mit bis zu 100 Watt Leistung laden. Das Echo 13 Triple 4K Display Dock unterstützt gleichzeitig drei 4K@60 Hz-Displays über DP 1.2 oder HDMI 2.0. Als weitere Anschlussmöglichkeiten sind ein 10 Gbit schneller USB-C Port mit 20 Watt Ladeleistung sowie vier USB 3.2 Ports, ein RJ45 Gigabit-Anschluss, SD-Kartensteckplatz, Kopfhörer- und Mikrofonbuchsen vorhanden.

Volle Leistung statt Kompromisse

Ähnliche Multi-Display-Docks unterstützen häufig nur 30 Hz-Bildwiederholfrequenzen oder nur 60 Hz bei einem angeschlossenen Bildschirm. Einige bieten 4K nur an einem Anschluss, während die restlichen Displays mit 1080p Auflösung arbeiten müssen. Wiederum andere unterstützen nur Windows-Computer. Damit unterscheidet sich das Dock von Sonnet deutlich von anderen, wirbt der Hersteller.

Für diese besondere Leistung ist die DisplayLink-kombatible Technologie des Echo 13 Triple 4K Display Dock verantwortlich. Die Monitor-Anschlüsse sind in drei Paare aufgeteilt, je mit einem DP und einem HDMI-Port pro Paar. Das erste Paar unterstützt beide Bildschirmtypen nativ, während das zweite und dritte Paar die integrierte Technologie nutzen, um jeweils einen einzelnen Bildschirm zu unterstützen.

Preis und Verfügbarkeit

Das Echo 13 Triple 4K Display Dock (Artikelnummer ECHO-DK3M-TB) ist für 337 Euro unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer ab sofort erhältlich. Weitere detaillierte Informationen sind in englischer Sprache unter diesem Link abrufbar.