Sony Playstation Network weltweit gestört

Das PlayStation Network von Sony ist rund um den Globus gestört. PS5- und PS4-Spieler, die darüber spielen wollen, sind offline. Die Playstation-Spieler können sich demnach nicht anmelden, keine Multiplayer-Spiele spielen und keine Einzelspieler-Spiele spielen, für die eine Online-Verbindung und -Anmeldung erforderlich ist. Offline-Spiele dagegen scheinen problemlos zu funktionieren.

Die ersten Berichte über den weltweiten Ausfall gab es wohl ab 1 Uhr heute Nacht. Auch das Störungsmeldungenportal Allestörungen liefert deutliche Hinweise auf den Zusammenbruch des Playstation Networks, wie man hier sehen kann. Dort schossen kurz nach 2 Uhr nachts die Störungsmeldungen massiv in die Höhe und halten bis jetzt an. Die Störung besteht also offensichtlich immer noch.

Wer sich mit dem Netzwerk verbinden will, bekommt anscheinend Fehlermeldungen wie “The connection to the server timed out” oder “An error has occurred” oder “PS5 error Code WS-116522-7” zu sehen. Der Grund für den Ausfall ist noch unbekannt und Sony hat sich zu dem Ausfall auch noch nicht geäußert. Die Status-Seite des Playstation Network bestätigt aber die Probleme:

Service is not running Konto-Verwaltung

Service is not running Spiele und soziale Netzwerke

Service is not running PlayStation Video

Service is not running PlayStation Store”.

Sony schreibt weiter: “Bei einigen Services gibt es Probleme. Betroffene Plattformen: Anderes, PS Vita, PS3, PS4, PS5, Web”. Gestört sind: Anmelden, Konto erstellen, Kontodetails bearbeiten.

Betroffene Services: Du hast möglicherweise Schwierigkeiten beim Anmelden oder beim Erstellen eines Kontos für PlayStation Network. Wir arbeiten daran, das Problem so schnell wie möglich zu beheben. Vielen Dank für deine Geduld”.

Nur bei PlayStation Direct soll es laut der Status-Seite keine Probleme geben. Die Fehlermeldung “PS5 error Code WS-116522-7” lässt sich hier aufschlüsseln. Als Grund steht dort: “The system software is the update failed”. Doch wie bereits gesagt, offiziell hat sich Sony noch nicht dazu geäußert

(PCWelt / kk)