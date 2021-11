Rechzeitig zum Weihnachtsgeschäft 2021 ist Sony mit Playstation Direct auch in Deutschland in den Direktvertrieb von Playstation-Konsolen, -Zubehör und -Spiele (in physischer Form) eingestiegen. Der Werksverkauf über Playstation Direct findet in den USA schon seit längerem statt. Nun können Verbraucher auch hierzulande die begehrte, aber bei Händlern oft chnell ausverlaufte PS5 über Sony direkt zu erhalten.

Neben Deutschland wird Playstation Direct in Kürze auch in Großbritannien, Frankreich, Belgien, den Niederlanden und Luxemburg starten. Wann das in Österreich oder in der Schweiz der Fall ist, ist derzeit noch offen.

Im deutchen Playstation-Direct-Store von Sony finden sich aktuell drei Konsolen, aber nur eine davon können lässt sich auch wirklich bestellen. Während die beiden Playstation-5-Varianten mit und ohne Laufwerk (Digital Edition) nicht lieferbar sind, können Kunden die Playstation 4 mit 500 GB für 299,99 Euro in den Einkaufswagen legen.

Neben den Konsolen wird auch der PS5-Controller (DualSense) und der PS4-Controller (DualShock) sowie einiges an PS5-Zubehör wie das Headset Pulse 3D, die HD-Kamera oder die Medienfernbedienung angeboten. Darüber hinaus lassen sich Spiele für die PS4 und PS5 in physischer Form als Disc bestellen.

Wer direkt beim Hersteller kauft, zahlt in der Regel immer den Originalpreis. So kostet etwa der PS5-Controller je nach Farbe zwischen 69,99 und 74,99 Euro und das PS5-Headset liegt bei 99,99 Euro. Ein Blick in den Preisvergleich zeigt, dass diese Produkte bei Händlern oft günstiger sind. Für Playstation-Plus-Mitglieder ist bei Sony allerdings der Standardversand kostenlos.