Nach den bereits gestarteten Customer Success- und Partner Care-Programmen ergänzt der britische Sicherheitsanbieter seine Channel-Aktivitäten mit einem neuen Trainingsangebot der Sophos Academy. Hier finden sich Expertenschulungen, Webinare und On-Demand-Ressourcen, um moderne Cyberbedrohungen mit Sophos Cybersecurity-Lösungen bekämpfen zu können.

Start der Sophos Academy

Neben der Auswahl an kostenlosen Schulungen, Webinaren, Workshops, Videoinhalten und Zertifizierungen ist auch eine neue, monatliche Webinar-Reihe exklusiv für Partner ein elementarer Bestandteil der Sophos Academy - momentan in englischer Sprache. Die deutsche Version sei derzeit in Arbeit und stehe bald zur Verfügung, verspricht Sophos.

"Mit unserem zentralen Ressourcenzentrum für umfangreiche Trainings- und Schulungsmaterialien versetzen wir unseren Channel in die Lage, seine Kunden noch besser bei der Cybersecurity-Resilienz zu unterstützen", sagt Stefan Fritz, Director Channel Sales bei Sophos EMEA Central. "Egal, ob unsere Partner Sophos-Lösungen verkaufen oder in Unternehmen implementieren, die neue Plattform stellt sicher, dass sie bestens gerüstet sind und ihr Geschäft mit innovativer Cybersicherheit weiter ausbauen können."

