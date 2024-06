Sophos ist derzeit mit seiner Partner-Roadshow 2024 unter dem Motto "Sophos Xperience" in der DACH-Region unterwegs. Nach Terminen in Hamburg, der Schweiz und Österreich stehen in den kommenden Wochen noch Stationen in Frankfurt (11.06.), Leipzig (13.06.), Köln (20.06.), München (25.06.) und Berlin (04.07.) im Terminkalender.

"Neben exklusiven Einblicken in die technische Roadmap und die strategischen Entwicklungen beleuchten die Sophos-Experten in ihren Vorträgen alle wichtigen Cybersecurity-Themen mit Fokus auf den Channel", verspricht der Anbieter. Zu besprechen gibt es genug - angefangen von KI bis zu NIS2.

Neben einem Überblick über die Rahmenbedingungen geht Sophos mit de Partnern aber auch gezielt in die Tiefe: Breakout-Sessions für Technik und Vertriebs bieten die Möglichkeit, gezielt Know-how zu Themen wie Managed Detection and Response (MDR), Managed Risk Service oder Entwicklungen bei Firewalls zu vertiefen. Auch die darauf abgestimmten Go-to-Market-Strategien von Sophos und für Sophos-Partne rkommen nicht zu kurz.

"Die Cybersecurity-Landschaft entwickelt sich zurzeit rasend schnell und neue Trends wie Managed Services bieten dem Channel enorme Wachstumschancen - wenn das nötige Know-how und natürlich entsprechende Lösungen im Portfolio vorhanden sind", sagt Sven Janssen, Vertriebschef bei Sophos EMEA Central. "Hier setzten wir mit unserem 'Cybersecurity at your Service'-Gedanken an und nutzen die Roadshow, um unsere Partner praxisnah abzuholen und fit für die neue Cybersecurity-Welt zu machen."

Daneben hofft Janssen auf viele Gelegenheiten zum persönlichen Austausch und geballtes, direktes Feedback des Channels. Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 9 Uhr 30 und enden gegen 16 Uhr mit einem abschließenden "Get Together". Details zu den Standorten, der Agenda und Anmeldemöglichkeiten finden Partner hier.

