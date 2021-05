In der ersten Mai-Hälfte 2021 hat Sophos mehrere digitale Events rund um die eigene Partnerkonferenz veranstaltet. Zum "DACH Partner Business Update" haben sich mehr als 1.000 Sophos-Partner aus Deutschland, Österreich und der Schweiz angemeldet; das anschließende "Technical Update" hatte immer noch über 800 Registrierungen.

Am 12. Mai 2021 fand das Kunden-Event statt - mit knapp 1.000 Anmeldungen. Komplettiert wurde die digitale Veranstaltungsreihe mit der neuesten Ausgabe der "Break a Hacker's Heart"-Tour, die am 18. und 19. Mai stattfand und über 3.600 Interessente verzeichnen konnte. Als Sprecher trat dort unter anderem der bekannte Blogger und Vortragsredner Sascha Lobo auf.

Workshop am 24. Juni

In dem kostenfreien digitalen Channel Workshop am Donnerstag, den 24. Juni, ab 10:00 Uhr zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihre Kunden mit "Zero Trust"-Ansätzen vor unbekannten Gefahren aus dem Cyberraum schützen können.