Der neue Regional Vice President Sales DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz) bei Sophos heißt Frank Pütz. Diese Stelle ist bei Sophos neu geschaffen geworden, damit möchte der Security-Anbieter die einzelnen Regionen stärken. Seit Februar 2019 hat Sophos Deutschland auch einen neuen Channel-Chef, Sven Janssen (ChannelPartner berichtete).

Pütz selbst kommt vom IT-Security-Dienstleister CSPi. Nach dessen Übernahme durch Reply im August 2018 war er als Geschäftsführer der Spike Reply GmbH tätig. Mit seiner langjährigen Erfahrung im indirekten Vertrieb und im Bereich IT-Sicherheit möchte Pütz nun Sophos-Partner für das Synchronized-Security-Portfolio des britischen Anbieters begeistern. Hierfür muss dieses aber noch "auf die Erfordernisse der Partner ausgerichtet werden", so Pütz.

"Sophos bietet dem Channel einmalige Wachstumschancen in einem hart umkämpften Markt. Für mich ist es ein enormer Anreiz, die Synchronized-Security-Strategie weiter voranzutreiben und unseren Partnern die bestmöglichen Tools an die Hand zu geben, um mit Sophos Central, Intercept X & Co. die IT-Sicherheitsbranche maßgeblich mitzubestimmen und unseren Marktanteil weiter auszubauen", so der neue Sales Director in seiner Antrittsrede.