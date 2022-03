"Nach über zwei Jahren mehr oder weniger virtuellem Austausch freuen wir uns riesig, unsere Partner nun endlich wieder live und in Farbe begrüßen zu können", sagt Sven Janssen, Channel Sales Director bei Sophos. "Basierend auf einem entsprechenden Hygienekonzept sind wir davon überzeugt, dass der direkte Austausch einfach durch nichts zu ersetzen und bei den vielen Neuigkeiten, die wir zu vermitteln haben, auch am effektivsten ist."

Daher will Sophos an jedem Standort seiner von Anfang Mai bis Mitte Juli laufenden Roadshow mit vielen Experten vor Ort sein, um die Partner auf den neuesten Stand zu bringen und deren Fragen zu beantworten. Im Stadion darf natürlich auch ein gelernter Fußballspieler nicht fehlen: Erik Meijer, ehemals Fußballspieler, Trainer und heutig Sky-Fußball-Experte, wird passend zum Motto der Veranstaltungsreihe "Teamplay at its best" mit Anekdoten aufwarten und über Erfahrungen aus seiner Karriere in der Profi-Fußballwelt berichten.

Den Auftakt macht Sophos, das seit kurzem "Business Team Partner" der TSG Hoffenheim ist, in deren Stadion (am 3. Mai). Weiter geht es über Hamburg (05.05.), Berlin (10.05.), Köln (24.05), Zürich (21.06.) und Wien (23.06.) nach München (12. 07.). Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 9:30 und enden gegen 17 Uhr.

Partner erhalten an allen Standorten Einblicken in die technische Roadmap und strategische Entwicklungen bei Sophos und haben Gelegenheit, Live Demos zu aktuellen Themen wie ZTNA, Sophos Firewall, Sophos Central und XDR zu sehen. Daneben werden auch technische Breakout-Sessions angeboten. Zudem präsentiert das Sales-Team den Channel-Partnern aktuelle Fokusthemen und Go-to-Market-Strategien. Details zur Veranstaltungsreihe und Anmeldemöglichkeiten gibt es auf einer eigens eingerichteten Webseite.

