Sophos hat in Kevin Isaac einen neuen Leiter für das Vertriebsteam in der EMEA-Region gefunden. Isaac ist in Großbritannien ansässig und ab sofort als Senior Vice President of Sales für Europa, den Mittleren Osten und Afrika für den IT-Sicherheitsanbieter aktiv.

Kevin Isaac hat mehr als 25 Jahre Erfahrung im Vertrieb von Security-Lösungen und war zuvor als Chief Revenue Officer sowie Vice President and General Manager EMEA bei Forcepoint tätig. Davor war Isaac über 17 Jahre für Symantec in verschiedenen leitenden Vertriebsfunktionen in EMEA verantwortlich, zuletzt als SVP Sales. Sophos freut sich über seine langjährigen Erfahrungen in den Bereichen Team Building, Business Development und Umsetzung strategischer Unternehmensziele.

Sophos verstärkt Sales-Team in Österreich

Mit Wolfgang Rheinwald verstärkt ab sofort als neuer Senior Enterprise Account Executive das Enterprise-Sales-Team der Sophos Technology GmbH in Österreich. Das Vertriebsteam in Österreich erwartet mit Wolfgang Rheinwald eine starke Ergänzung mit guten Kontakten und einem ausgeprägten Netzwerk in betreffenden Kundensegmenten.

Zuvor arbeitete Rheinwald, mit Abschluss als Master of International Management, beim Sophos-Reseller SPP als Chief Operation Officer und von 2012 bis 2018 als Territory Manager Austria bei Kaspersky. Gemeinsam mit dem bestehenden Team und den Sophos-Partnern soll er das Key-Account Business in Österreich weiter ausbauen.