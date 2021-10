Markus Muth ist seit 1. Oktober 2021 als MTR Sales Manager für Central Europe mit dem Schwerpunkt DACH-Region bei Sophos. Der Vertriebsprofi mit langjähriger IT- und Security-Erfahrung soll sich um den Ausbau des stark wachsenden Bereichs Managed Security Services kümmern.

Vor seinem Wechsel zu Sophos war Muth zuletzt über zwei Jahre als Enterprise Account Manager bei Trend Micro aktiv. Davor war der gelernte Industriekaufmann sechs Jahre als Senior Enterprise Account Manager bei McAfee Deutschland. Weitere Stationen seiner Karriere waren Kaspersky Labs und Telefonica.

"Das Sophos-Angebot eines 24/7-Dienstes in Sachen Managed Detection and Response mit Threat Hunting durch ein Expertenteam ist ein enorm wichtiger Bestandteil moderner Cybersecurity-Strategien", erklärt Markus Muth. "Ich freue mich darauf, in diesem zukunftsträchtigen Bereich zusammen mit unseren Sophos-Partnern Maßstäbe zu setzen."

Neuer Schweiz-Chef

Seit 1. Oktober 2021 ist Mirko Casarico bei Sophos als neuer Country Manager für die Schweiz aktiv. Der Betriebsökonom ist seit über 30 Jahren im IT-Vertrieb tätig und soll nun die konsequente Ausrichtung der Security-Strategie von Sophos mit Schwerpunkt auf einem Adaptive Cybersecurity Ecosystem vorantreiben.

Casarico auf über 11 Jahre Managementerfahrung bei internationalen Technologie- und Software-Unternehmen wie HPE, Colt, Trend Micro und Nutanix zurückgreifen. Seine Expertise beim Auf- und Ausbau von nationalen und internationalen Länderniederlassungen und Teams setzt er nun bei Sophos ein.

"Sophos hat mit seinem übergreifenden und kommunizierenden IT-Security-Konzept weltweit ein Alleinstellungsmerkmal für Unternehmen jeder Größenordnung und bietet dem Channel damit einmalige Wachstumschancen in einem hart umkämpften Markt", erklärt Mirko Casarico. "Ich sehe es als eine meiner Hauptaufgaben, mit dem Schweizer Team genau hier ein optimales Paket für jeden einzelnen Partner zu schnüren und damit moderne und zukunftsfähige IT-Sicherheit für unsere Kunden zu realisieren."