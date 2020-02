Auch in diesem Frühling stehen zehn Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf der Route der Sophos Ltd., um ihren Partnern in der Region die neuesten Entwicklungen und Informationen zu den Security-Produkten der Briten nahezubringen.

Sophos legt dieses Mal den Schwerpunkt seiner Partner-Roadshow 2020 auf das Thema IT-Security-Innovationen. 2020 gibt Sophos exklusive Einblicke in die technische Roadmap und präsentiert die bereits hier angekündigten Neuigkeiten in Sachen Partnerprogramm. Die Agenda sieht vormittags Keynotes der Sophos-Experten vor, während sie sich nachmittags in eine technische und eine vertriebliche Veranstaltung teilt.

Dort haben Partner die Gelegenheit, ihr Know-how in Technical Breakouts zu den Themen Sophos Central, Cloud Optix und Synchronized Security zu vertiefen. Für Sales-Profis gibt es in den Sales Breakouts jede Menge Informationen über Vertrieb und Marketing zu Synchronized Security, den neuen Features in Sophos XG Firewall v18, der Endpoint Security-Lösung Intercept X oder intelligente Cloud-Transparenz mit Sophos Cloud Optix.

Lesen Sie auch: Sophos baut MSP-Programm aus und startet Roadshow

Die Tagesveranstaltungen beginnen jeweils um 10:00 Uhr und enden gegen 17:00 Uhr. Start der Tour ist am 25. Februar in Berlin. Weiter geht es nach Hamburg am 27. Februar 2020, Leipzig folgt am 3. März, Köln am 10. März und Offenbach am 12. März. Die nächsten Stationen sind Heidelberg am 17. März, Nürnberg am 19. März und München am 2. April. In Zürich informiert Sophos am 7. April und Abschluss der Tour ist am 17. April 2020 in Wien.

Detaillierte Informationen zu den Veranstaltungsorten, der Agenda sowie die Anmeldung zur Sophos Partner-Roadshow finden sich unter diesem Link.