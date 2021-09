Im Rahmen der "Sophos Security SOS Week" finden in der letzten Septemberwoche gleich vier kostenlose Veranstaltungen rund um das Thema IT-Security statt. Die Expertengespräche finden in Form eines Interviews statt und dauern 45 Minuten. Sicherheitsexperten teilen ihr Wissen zu den Themen Malware, Supply-Chain-Angriffe, Cyberversicherungen und effektive Verteidigungsstrategien gegen Cyberkriminelle der Zukunft mit.

Im Einzelnen geht es am 27. September 2021 um „Malware – Die unendliche Geschichte“, am 28. September um „Wie können Sie sich vor Supply Chain-Attacken schützen?“, am 29. September lautet das Thema „Die Rolle der Cyberversicherungen bei der Online-Kriminalität“ und am 30. September „IT-Sicherheit in der Zukunft“.

Zudem bietet Sophos zum ersten Mal Webinare zum Thema XDR an. Dabei erfahren die Teilnehmer vom 5. bis 7. Oktober 2021 in einstündigen Sessions, wie sie mit Extended Detection and Response Angriffe auf ihre Infrastruktur frühzeitig erkennen können, bevor ein Schaden entsteht. Die Themen lauten am 5. Oktober „Einführung in Sophos XDR“, am 6. Oktober „Threat Hunting mit Sophos XDR“ und am 7. Oktober „IT Operations und Automation mit Sophos XDR“.

Security-Webinare sind stark frequentiert

„Unsere virtuellen und interaktiven Veranstaltungen stoßen auf große Resonanz bei unseren Partnern und Kunden“, kommentiert Sven Janssen, Director Channel Sales DACH bei Sophos. „Die momentan schon knapp 2.500 Anmeldungen für die laufenden Events, Tendenz stark steigend, zeigen, dass das Interesse an aktuellen Security-Themen nicht abreißt. Neben ständigen Technologie-Innovationen ist es essenziell, unseren Partnern und Kunden kontinuierlich mit Rat und Tat beim Kampf gegen Cyberkriminelle zur Seite zu stehen.“

Sophos Security SOS Week und Sophos XDR Academy richten sich an Partner und Kunden in der DACH-Region. Anmeldung und weitere Informationen für die Security SOS Week finden sich unter diesem Link, für die XDR-Academy hier.