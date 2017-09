Gleichzeitig strukturiert der Security-Anbieter seine gesamtes europäische Marketing -Truppe um: Denis Brendelberger wechselt als Channel Executive in das Channel Marketing der Region DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz). Bisher war er für das Marketing in den Regionen Eastern Europe und Nordics zuständig, diese Stelle wird nun neu besetzt. In der neuen Funktion als Channel Executive DACH soll Brendelberger gezielte Co-Marketing-Maßnahmen mit Wachstumspartnern durchführen.

Auf dieser Position unterstützt er Sebastian Fine, der weiterhin das gesamte Marketing für die Distributoren (z. Bsp. Ingram Micro) sowie alle Marketing- und Kommunikationsaktivitäten in Verbindung mit dem Partnerprogramm und den Managed Service Providern steuert. Auch sämtliche Partner Promotions, Channel-Initiativen und -Incentives liegen im Verantwortungsbereich von Sebastian Fine.

Zusätzlich wurde Daniela Stolz auch noch zum Senior Marketing Manager ernannt und übernimmt auf dieser Position die operative Team-Führung des DACH-Field-Marketing-Teams bei Sophos.

