Sophos verlost unter seinen Partnern VIP-Tickets für das EM-Finale in Berlin. Acht von ihnen dürfen sich dann über VIP-Tickets freuen. Mit dabei sind jeweils zwei Übernachtungen und ein kleines Rahmenprogramm. An der Verlosung nehmen alle Partner teil, die zwischen 1. Oktober 2023 und 31. März 2024 bei einem Sophos-Distributor in der DACH-Region aus dem Portfolio des Cybersecurity-Herstellers einkaufen und die Teilnahmevoraussetzungen erfüllen.

Wie die genau aussehen und alle weiteren Infos zum Gewinnspiel sind nach Anmeldung im Sophos Partner-Portal verfügbar. Dort stehen auch fertig einsetzbare Kampagnen zur Verfügung, die Partnern helfen, Leads zu generieren und Projekte mit Sophos-Lösungen erfolgreich umzusetzen. Im Fokus stehen dabei das "Adaptive Cybersecurity Ecosystem", dass Firewall, Endpoints und Server miteinander kommunizieren lässt, sowie Sophos MDR (Managed Detection & Response). Seinen erst kürzlich erweiterten MDR-Service will Sophos zudem durch verschiedene Deal-Reg- und Rabattaktionen voranbringen.

"Rund um die exklusive Verlosungsaktion haben wir ein umfangreiches Vertriebs- und Marketingpaket geschnürt, um es unserem Channel so einfach wie möglich zu machen, mit Sophos-Produkten weiterhin von den Geschäftsmöglichkeiten in einem stark wachsenden Cybersecurity-Markt profitieren zu können", kommentiert Sven Janssen, VP Sales bei Sophos Central. "Dabei legen wir einen Schwerpunkt auf Cybersecurity-as-a-Service als der aktuelle Umsatzbringer schlechthin."

