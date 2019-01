In den kommenden Monaten haben Fachhändler Gelegenheit, sich über Neuigkeiten des Sicherheitsanbieters Sophos zu informieren. Die diesjährige Partner-Roadshow startet am 7. Februar in Leipzig und läuft bis zum 12. März. Die Veranstaltungen finden nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich und der Schweiz statt.

Nach Angaben des Anbieters können sich interessierte Partner "ausführlich über neue Ansätze für Security Management mit Sophos Central, Synchronized Security mit Sophos XG sowie Managed Security Services mit Sophos MSP Connect informieren".

Außerdem sollen die teilnehmenden Händler ihr technisches Know-how in "Technical Breakouts" vertiefen können. Darüber hinaus will Sophos Vertriebs- und Marketingkenntnisse in "Sales Breakouts" anbieten, die durch "praxisorientierte Sessions im Flight Case" sowie durch Dialoge an speziellen Themeninseln ergänzt werden.

Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 10:00 Uhr und enden gegen 17:00 Uhr. Auf der Tour-Liste 2019 stehen die Städte Leipzig (7.2.), Böblingen (12.2.), Hamburg (14.2.), Nürnberg (19.2.), München (21.2.), Köln (26.2.), Hockenheim (28.2.), Wien (5.3.), Berlin (7.3.) und Zürich (12.3.).