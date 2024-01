Sophos baut sein Vertriebsteam in Deutschland weiter aus. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Erweiterung des Midmarket-Teams. Es betreut im Zusammenspiel mit den Channel-Partnern des Herstellers Unternehmenskunden von 100 bis 1.000 Mitarbeitern betreut.

Dieses Team wird auch in Österreich und der Schweiz verstärkt. Dort steigt Tim Weyer als Teamlead für Midmarket in Österreich und der Schweiz ins Management-Team auf. Bislang war Weyer bei Sophos Territory Account Executive im Team Süd.

Im Zuge der personellen Erweiterungen hat Sophos zudem Gisbert Wienke vom Senior Channel Account Executive zum Manager Channel Sales befördert. Er ist damit ist nun für das Regional Team verantwortlich. Stefan Fritz bleibt Director Channel Sales EMEA.

Neu im Midmarket-Team von Sophos sind Steven Wurmbach (Territory Account Executive im Public Team sowie Eleftherios Botzoglou und Simon Becker (beide Territory Account Manager). Als zusätzliche Channel Account Manager unterstützen Derya Oezbagci und Tolunay Guersoy künftig das Sophos-Vertriebsteam und die Sophos-Partner.

"Als Channel-first-Unternehmen ist für uns der Know-how-Transfer zu unseren Partnern ein essenzieller Bestandteil einer erfolgreichen Zusammenarbeit. Entsprechend freuen wir uns sehr, das DACH-Vertriebsteam gleich mit so vielen Neuzugängen aufzustocken und damit zu garantieren, dass eine bestmögliche Channel-Betreuung in Sachen Cybersecurity stattfindet", so Sven Janssen, VP Sales für Sophos EMEA Central.

