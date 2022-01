Alexander Scholz soll als Senior Channel Account Executive (CAE) bei Sophos im Postleitzahlen-Gebiet 0-3 (Nord- und Ost-Deutschland) den Channel betreuen. Seit 30 Jahren in der IT-Branche tätig, kennt er Sophos und den IT-Security-Markt sehr gut. Mit Sophos und seinen Produkten ist der Wirtschaftsinformatiker bereits seit langem bestens vertraut: Beruflich einst als Techniker gestartet, hat der Dresdner schnell seine Begeisterung für den Vertrieb entdeckt, 2004 das IT-Systemhaus pc Scholz gegründet und es zu einem Sophos Platinum Partner ausgebaut. Jetzt freut er sich darauf, auf Herstellerseite neue Sales-Akzente setzen zu können. Dabei hilft ihm sicherlich auch die 2005 abgeschlossene Ausbildung zum Wirtschaftsinformatiker.

Nicht ganz so lange in der IT-Branche ist Stefan Liß tätig, und er kommt auch nicht von einem Systemhaus, sondern von einem Distributor. Dort, bei Also, war er zuletzt Teamleiter Sales Engineering für die DACH-Region zuständig. In den Jahren zuvor hatte der Fachinformatiker dort unter anderem als Technical Consultant und Sales Engineer im 1st-Level-Support gearbeitet. Im Rahmen seiner fast zwölfjährigen Tätigkeit bei dem Broadliner führte Liß auch diverse Trainings und Workshops im Sophos-Umfeld durch, so dass er die Produkte des britischen IT-Security-Anbieters sehr gut kennt. Das prädestiniert ihn natürlich für seine neue Aufgabe als Senior Sales Engineer (SE) bei Sophos.

