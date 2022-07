"Unsere Partner sind der entscheidende Baustein als regionaler Anbieter vor Ort und leisten dort einen Service, den wir als internationaler Hersteller in diesem Umfang überhaupt nicht allein umsetzen könnten", erklärt Sven Janssen, Channel Sales Director bei Sophos. "Deshalb ist für uns die Zusammenarbeit mit Local Heroes von entscheidender Bedeutung."

Die jetzt im verliehenen Awards sieht Janssen als "verdiente Auszeichnung für die tolle Zusammenarbeit und Fachkompetenz". Überreicht wurden die Auszeichnungen vor Ort oder im Rahmen der derzeit laufenden Partner-Roadshow von Sophos. Letzte Station dafür ist am 12. Juli in München.



Für das Systemhaus Cramer konnte Geschäftsführer Christian Cramer (rechts) von Gisbert Wienke (Sophos) den Award als "Outstanding Partner of the Year" in Deutschland entgegennehmen.

René Claus (Channel Account Executive MSP bei Sophos, zweiter von links) mit Elmar Steinhoff, Tobias Waltemode und Maximilian Ostermann von IOK aus Verl, dem deutschen Sophos MSP Partner of the Year.

Ingo Rosenbaum, Sven Janssen und Stefan Fritz von Sophos mit Sebastian Schillings und Jörg Karschau von fundamental consulting, dem deutschen „Public Partner of the Year“ von Sophos.

Marcus Helbig, Grit Heinig und René Schoppe von SoftwareONE erhielten auf der fußballaffinen Sophos-Partner-Roadshow von Marco Herrmann (Sophos) die Auszeichnung zum Enterprise Partner of the Year. Diesen Award konnte der Dienstleister in Deutschland und der Schweiz erringen.

Lukas Weilinger (Vendor Manager Bechtle direct, zweiter von links) bei der Award-Übergabe durch die Sophos-Mitarbeiter Carolin Henzel (Senior Marketing Specialist), Wolfgang Lauer (Territory Manager Sophos O¨sterreich) und Saman Mojgani (Channel Account Executive Sophos O¨sterreich).

In Deutschland gingen die Awards an Systemhaus Cramer (Outstanding Partner of the Year) und TEDSO Systemhaus (Outstanding New Partner of the Year), die IOK aus Verl (MSP Partner of the Year), Bechtle (MTR Services Partner of the Year), SoftwareONE Deutschland (Enterprise Partner of the Year), netlogix aus Nürnberg (Mid-Market Partner of the Year) sowie fundamental consulting aus Ratingen (Public Partner of the Year)

In Österreich zeichnete Sophos Bechtle direct als Outstanding Partner of the Year und SJSolutions , als Outstanding New Partner of the Year aus. Auch Kufgem (MSP Partner of the Year), newmotion it services (MTR Services Partner of the Year) und PCS IT-Trading (Enterprise Partner of the Year) erhielten einen Award. ACP IT Solutions ist in Österreich Mid-Market Partner of the Year von Sophos.

In der Schweiz gingen die Auszeichnungen für den Outstanding Partner of the Year und den Outstanding New Partner of the Year an Meanquest und Consulting Sagl. Die UMB AG ist MSP Partner of the Year und PSS IT Solutions MTR Services Partner of the Year. Wie in Deutschland errang SoftwareONE auch in der Schweiz die Auszeichnung als Enterprise Partner of the Year. Schweizer Mid-Market Partner of the Year von Sophos ist 2022 die A1 engineering AG.

Mehr zu Sophos

Sophos erweitert Switch-Palette um 2,5-Gigabit-Modelle

Sophos bietet mehr Schutz für Linux- und Container-Umgebungen

Sophos integriert Zero Trust in Intercept X

Neuer Channel Account Executive MSP bei Sophos