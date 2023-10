Die Gerüchteküche hatte am Dienstag dieser Woche neue iPads erwartet. Stattdessen bekamen wir nur einen neuen Apple Pencil für 95 Euro mit USB-C-Anschluss und sonst nichts. Und dennoch hat Apple am Dienstag irgendwie ein neues iPad ausgeliefert.

Wie 9to5Mac berichtet, hat Apple das iPad 10 in China mit eSIM-Unterstützung aktualisiert. In der Pressemitteilung zum Apple Pencil (USB-C) auf der Webseite von Apple China heißt es (übersetzt): "Das aktualisierte iPad (10. Generation) WLAN + Cellular-Modell unterstützt auf dem chinesischen Festland eSIM-Mobilfunk-Datentarife und ermöglicht schnelle, reibungslose und sichere Mobilfunk-Datenverbindungen ohne physische SIM-Karte."

Das war also das neue iPad, über das alle Leaker und Analysten gesprochen haben. Es handelt sich aber nicht um ein ganz neues iPad, sondern nur eine Aktualisierung der Spezifikationen, die nur für China gilt. So, so. Im Rest der Welt - oder zumindest großen Teilen davon - hat das iPad bereits eSIM-Unterstützung, also gibt es hier keinen Grund für ein Update.

Wenn Sie also mit einem neuen iPad liebäugeln und darauf warten, dass das iPad 11 noch diesen Monat erscheint, können Sie sich das Warten sparen. Dieses neue iPad wird nicht kommen, zumindest nicht jetzt. Wenn es so wäre, hätte Apple es zusammen mit dem neuen Apple Pencil (USB-C) veröffentlicht und hätte keinen Grund gehabt, das iPad 10 in China mit eSIM zu aktualisieren.

Greifen Sie also ruhig zu. Außerdem: viel Glück bei der Entscheidung, welchen Apple Pencil Sie kaufen sollen. (Macwelt)