Die Münchener Corel GmbH hat die SOS Software Service GmbH zum Distributor für das gesamte Portfolio ernannt. Ab sofort wird der in Augsburg VAD die gesamte Palette der Corel-Produkte, wie CorelDRAW, Parallels oder WinZip vertreiben. Der Channel bekommt mit SOS Software neben ComLine, Tech Data und Hamm Industries einen weiteren Partner für den Vertrieb seiner Kernprodukte.

SOS Software Service ist ein Value Added Distributor mit Fokus auf Lizenzprodukte und B2B-Software. Der VAD ist bereits seit vielen Jahren für die Corel-Marke MindManager in der Betreuung von großen und kleinen Handelspartnern zuständig. Mit der Vereinbarung steht nun eine größere Bandbreite an effizienten Softwarelösungen für kreative Prozesse im Arbeitsalltag zur Verfügung.

"Corel freut sich darauf, noch enger mit SOS Software Service zusammenzuarbeiten, um Wissensarbeitern die Werkzeuge an die Hand zu geben, die sie benötigen, um in der heutigen neuen Arbeitswelt produktiv und erfolgreich zu sein", sagt Christof Stuhlmann, Senior Account Manager bei Corel.

"In den letzten Jahren der Zusammenarbeit mit Corel für das Produkt MindManager konnten wir nicht nur viele Fachhändler mit Value Add überzeugen, sondern sind auch mit der Marke und mit dem Unternehmen Corel eng zusammengewachsen", sagt Marc Gloning, Managing Director bei SOS Software Service. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit auf ganzer Linie."

Neues Partnerprogramm für Reseller

Um die Zusammenarbeit zu verbessern und die Investitionen der Partner zu schützen, bietet Corel ein faires, transparentes Programm zur Registrierung von Geschäftsabschlüssen an, das darauf abzielt, Lösungsanbieter zu schützen, die sich aktiv in einem Verkaufszyklus befinden. Das Corel-Team unterstützt seine Partner während des gesamten Verkaufszyklus, einschließlich gemeinsamer Kundengespräche, Proof of Concept (POC), Tests und Demos.

Mit dem Start des neuen Partnerprogramms im Sommer 2021 wurde nicht nur der Service für VARs verbessert. Corel bietet großen und kleinen Fachhandelspartnern ein umfangreiches Repertoire an Ressourcen und hohen Gewinnspannen. Den Partnern stehen kostenlose Schulungen, Vertriebs-, Marketing- und technische Hilfsmittel und Ressourcen, gemeinsame Marketinginitiativen sowie umfangreiche Kunden- und technische Supportressourcen zur Verfügung. Dabei sind auch Fallstudien, Datenblätter und eBooks sowie Lernvideos und Webinare, die eine optimale Kundenberatung ermöglichen sollen.

"Partner sind ein wichtiger Bestandteil des Corel-Geschäfts", erklärt Christof Stuhlmann, Senior Account Manager bei Corel dazu. "Und dieses neue Programm wurde speziell entwickelt, um unseren Partnern im Vertrieb neue Einnahmequellen und Kunden zu erschließen, mit dem Ziel, ihre Rentabilität und ihr Wachstum zu beschleunigen."

Weitere Informationen zum Partnerprogramm gibt es für interessierte Fachhändler unter diesem Link.