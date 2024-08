Die einen verabschieden sich vom Faxgerät - die anderen tüfteln am Quantencomputer. Die einen verzweifeln an der Aufgabe, ab Januar 2025 eine E-Rechnung versenden zu müssen - die anderen optimieren ihre Lieferkette mit Blockchain-Technologie auf Ebene einzelner Bauteile.

Diese Beispiele zeigen: Digitalisierung ist als Oberbegriff zwar schnell verständlich - deckt aber eine riesige Bandbreite an Vorhaben ab. Die Kluft zwischen Pionieren und Nachzüglern gibt es nicht nur zwischen unterschiedlichen Unternehmen, sondern oft sogar innerhalb eines Unternehmens: Was den einen viel zu langsam geht, überfordert die anderen schon komplett.

Während Systemhäuser quasi per Definition neuer Technik gegenüber aufgeschlossen sein sollten, müssen sie auf diese Verhältnisse bei ihren Kunden Rücksicht nehmen. Denn während sie Fortschritte im privaten Umfeld oft schnell annehmen - etwa Sprachassistenten oder personalisierte Empfehlungen auf Streaming-Plattformen -, zögern sie im beruflichen Umfeld oft aus vielen Gründen. Und natürlich sind die Veränderungen im professionellen Umfeld wesentlich komplexer.

Die Frage, wie der Spagat zwischen rasanten technologischen Innovationen und klassischen IT-Dienstleistungen gelingt, erörtert eine Expertenrunde beim ChannelPartner Kongress am 16.+17. September in Düsseldorf. Deren Teilnehmer liefern spannende Einblicke in ihre jeweiligen Strategien und ihren wertvollen Erfahrungsschatz. Es diskutieren:

Olaf Niemeitz , BA-Leiter IT & Managed Services von Axians Deutschland ,

Stefan Schneider , Head of Key Account Management bei der SIEVERS-GROUP

Michael Hollmann , Senior Management Consultant bei BASYS Brinova

Gerry Steinberger, Head of Partner Ecosystem Germany bei HPE.

Erleben Sie eine fesselnde Podiumsdiskussion, die sich der Frage widmet, wie IT-Dienstleister den Balanceakt zwischen rasanten technologischen Innovationen und bewährten klassischen Dienstleistungen meistern. Die Experten teilen dabei wertvolle Erfahrungen und praxisnahe Strategien, wie es ihnen (immer wieder) gelingt in diesem dynamischen Umfeld erfolgreich zu navigieren.

