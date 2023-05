Udo Kerger verantwortet jetzt bei Spectralink den Vertrieb für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Kerger kommt von Gigaset Communications, wo er zuletzt als Head of Regional Sales den Vertrieb von DECT-IP-Multizellen-Lösungen über Vertriebs-, Technologie- und OEM-Partner verantwortete.

Auch bei Spectralink, einem Hersteller professioneller DECT- und Wi-Fi-Geräte für die mobile Kommunikation in Unternehmen, will Kerger das Partnerbusiness im deutschsprachigen Raum signifikant steigern. Dazu will er unter anderem "neue, international vernetzte Systemintegratoren gewinnt und das Geschäft mit regionalen Partnern intensivieren".

"Die Art und Weise, wie Mitarbeitende Informationen austauschen, hat sich in den letzten Jahren stark weiterentwickelt", sagt Kerger. "Der Trend geht zu mobilen Telefonie-Geräten, welche in cloudbasierte Tools für Unified Communication und Collaboration eingebunden werden. Spectralink hatte als erstes Unternehmen eine native Integration seiner DECT- und Wi-Fi-Telefone in Microsoft Teams realisiert - und verfügt daher über entsprechend viel Erfahrung bei der Transformation älterer TK-Infrastrukturen."

Kerger bringt 25 Jahre vertriebliche Erfahrung in seine neue Position bei Spectralink ein. Vor seiner Zeit bei Gigaset war er dabei unter anderem bei MessageLabs (das dann Teil von Symantec) wurde und da für den Vertrieb der cloudbasierenden Sicherheitslösungen über Partner verantwortlich.

