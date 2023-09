Ein hochwertiges, modernes Benutzererlebnis zur Verbesserung der Produktivität, Sicherheit und des Schutzes von Mitarbeitern an vorderster Front. So bewirbt US-Hersteller Spectralink aus Colorado seine neue IP/DECT-Mobiltelefon-Serie Spectralink S. Neben der Sprachqualität hebt die für DACH zuständige dänische Niederlassung die Interoperabilität mit Teams, Cisco, ZoomPhone, RingCentral, Dstny oder Avaya hervor. Spectralink will die Channel-Aktivitäten in der deutschsprachigen Region signifikant ausbauen, wie ChannelPartner hier berichtete.

Für Industrie, Gewerbe und Gesundheitswesen

Die Mobiltelefone der Enterprise-Klasse sind speziell auf die Bedürfnisse von mobilen Mitarbeitern ohne ständigen Arbeitsplatz zugeschnitten. In Kombination mit der Spectralink (IP-)DECT-Infrastruktur werden sie zu einer drahtlosen Anruflösung, die zu Alarm-, Messaging- und Geschäftstelefonie-Plattformen führender UCC-Anbieter passt und den Anforderungen von Industrie, Einzelhandel, Gastgewerbe sowie Gesundheitswesen entspricht.

Die Mobiltelefone S33, S35 und S37 verfügen über eine Reihe gemeinsamer Zubehörteile wie Ladegeräte und Gürtelclips, was die Prozesse beim Kauf und bei der Bereitstellung vereinfacht. Zudem ist die Spectralink S-Serie kompatibel mit der Spectralink AMIE (Advanced Mobile Intelligence for Enterprise)-Plattform, die eine zentrale Verwaltung der gesamten Spectralink IP-DECT-Infrastruktur ermöglicht.

Sichere Kommunikation

Die Geräte selbst kombinieren ein schlankes, modernes Farbdisplay mit intuitiver, symbolgesteuerter Navigation und einem robusten Design, das selbst den härtesten Arbeitsbedingungen mit Staubpartikeln, Wasser oder chemische Reinigungsmitteln genügt. Eine einwandfreie Sprachqualität mit erstklassiger Rauschunterdrückungstechnologie sorgt selbst in lauten Produktionsumgebungen für einwandfreie Kommunikation, verspricht der Hersteller.

Die S-Serie bietet Einzelarbeitern, wie zum Beispiel Ingenieuren oder dem Sicherheitspersonal, die in abgelegenen oder gefährlichen Bereichen einer Produktionsstätte tätig sind, eine ganze Reihe zusätzlicher Schutzfunktionen, die von roten Alarmtasten bis hin zu Alarmsymbolen, von Zugschnüren bis hin zur automatischen Bewegungserkennung reichen. Bluetooth 5.1, programmierbare Seitentasten sowie Messaging-Funktionen sind weitere Besonderheiten der Telefone.

"Die neuen Mobilgeräte ergänzen unsere branchenführenden DECT-Lösungen und bestätigen das Engagement von Spectralink für Innovationen. Wir bieten unseren Kunden die langlebigste mobile Infrastruktur für geschäftskritische Kommunikation, Zusammenarbeit und Mitarbeitersicherheit", erklärt Doug Werking, CEO der Spectralink Corporation, "die neuen Geräte ermöglichen Spitzenleistungen, indem sie mobile Arbeitskräfte befähigen, aber, was noch wichtiger ist, sie führen die innovativste DECT-Gerätefamilie auf dem Weltmarkt ein, die eine moderne Benutzererfahrung und zukunftssichere Investitionen in neue Innovationen bietet."

