Die Spectrami GmbH ist ein Unternehmen der Spectrami DMCC mit Sitz in Dubai, Vereinigte Arabischen Emirate, und global agierender Value Added Distributor für Nischentechnologien in den Bereichen Informationssicherheit, Rechenzentrumsinfrastruktur und Datenkommunikationsnetze. Die NTT Data Deutschland GmbH bietet End-to-End Consulting über die gesamte Wertschöpfungs- und Prozesskette einer IT-Infrastruktur.

Der Vertragsabschluss soll unter anderem das Portfolio von NTT Data um Security-Lösungen und Services von Spectrami erweitern. Diese bieten Lösungen und Lieferanten im Bereich Security, die NTT Data für ein verbessertes Angebot gefehlt haben. Spectrami erhofft sich durch die Partnerschaft eine Erweiterung des Kundenstamms in der DACH-Region und erhält zudem Zugriff auf neue Technologien der NTT Data.

„Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Spectrami eingehen zu können“, erklärt Christopher Schmid, Senior Vice President und Head of IT-Security DACH bei NTT Data. „Für uns ist es wichtig verlässliche Partner zu haben, mit denen wir unsere strategische Ausrichtung erfolgreich vereinen können. Nur so können wir unserem Anspruch als Trusted IT Innovator gerecht werden.“

„Das Portfolio der Spectrami ist innovativ und findet bei unseren wichtigsten Kunden in relevanten Branchen hohen Anklang“, so Schmid weiter. „Erste erfolgreiche Projekte belegen, dass diese Partnerschaft auch für die Zukunft gemeinsamen Erfolg verspricht.“

Neuer Partner, neues Wissen

„Wir freuen uns sehr, NTT Data Nischentechnologien von Herstellern wie Swimlane, Contrast Security und ObserveIT zur Verfügung zu stellen und so die Möglichkeit für sie zu schaffen, ihr Leistungsspektrum um hochwertige Security-Lösungen zu erweitern“, sagt Anas Handous, Managing Director Spectrami Europe.

„Umgekehrt freuen wir uns über die Zusammenarbeit mit einem Unternehmen, deren Portfolio Technologien und Lieferanten enthält, die ihresgleichen suchen“, erklärt der Europa-Chef weiter. „So können wir durch diese Partnerschaft nicht nur unser Kunden- und Partnernetzwerk erweitern, sondern unser Wissen und unsere Leistungen um neue Technologien ausbauen.“