Die Also-Deutschland-CCOs Tom Brunner und Mike Rakowski suchen direkten Dialog mit den Also-Partnern. Zur Auftaktveranstaltung der CTV-Roadshow am 27. Juni 2023 im ehemaligen Hauptzollamt Hamburg laden die beiden Top-Manager zum Speed Dating.

Die Gespräche dauern jeweils 15 Minuten. So sollen die Partner die Gelegenheit haben, mit der Führungsebene ihre Sorgen und Wünsche zu erörtern. Dazu hat Also ein Buchungstool für Mike sowie für Tom eingerichtet.

Nach den einschneidenden Veränderungen an der Also-Führungsspitze in Deutschland ist dies für die Partner eine gute Gelegenheit, sich über den künftigen gemeinsamen Kurs abzustimmen.

Roadshow statt Hausmesse

Die Roadshow ersetzt bei Also die zentrale Hausmesse CTV. Also will damit an den einzelnen Stationen unterschiedliche Themen in den Fokus setzen. So soll den Partnern in jeder Location jeweils ein anderes Tagesprogramm und eine andere Informationsvielfalt geboten werden. Die Zielgruppe soll aber immer das gesamte Partnernetzwerk sein. "Die Vorteile liegen ganz klar darin, dass nicht die Partner zu uns kommen müssen, sondern wir gehen zu ihnen", erklärte Also-Chef Mike Rakowski im Gespräch mit ChannelPartner das neue Veranstaltungsformat.

In Hamburg steht das Also-Team ab 9:00 Uhr für die Gäste zur Verfügung. 20 Herstellerpartner laden die Reseller zu Gesprächen an ihren Standen ein. Die Keynote hält Raik Herrmann, Technology Strategist Data & AI bei Microsoft. Er stellt dar, wie man im Zeitalter von künstlicher Intelligenz erfolgreich sein kann und behandelt konkrete AI-Anwendungen wie M365 Copilot, D365 Copilot sowie Github Copilot. Mit einem Blick auf die Azure-OpenAI-Services zeigt er, wie Kunden mit diesen Services ihre eigenen Copiloten entwickeln können.

Die CTV-Bühne bietet zudem über den Tag Raum für knackige 20-minütige Vorträge von Herstellerpartnern und von Also-Experten zu Themen, die die Branche aktuell bewegen und das ITK-Geschäft prägen, von IoT über Edge Cloud bis hin zum neuen europäischen Rechtsrahmen für Cybersecurity - NIS-2.

